Vagner Love ilk kez konuştu: 'Çok mutluyum'

Beşiktaş ile sözleşmesini feshederek Corinthians'ın yolunu tutan Vagner Love, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.
İşte Vagner Love'un açıklamaları;
"Şu an çok mutluyum. Burada 2015 yılında çok iyi bir sezon geçirmiştim. Sezonu şampiyon tamamlamıştık. Sezonun en iyi oyuncu ödülünü almıştım."
BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIRKEN...
"Beşiktaş'tan ayrılmaya çalışırken Corinthians her zaman geri dönmemi istedi. Bu sebeple çok mutluyum. Bu formayı tekrar giyebilmem için her şey yolunda gitti. Tanrıya teşekkür ediyorum"
EN İYİ ZAMANDI
"Corinthians taraftarlarının sevgisini görmek çok güzel. Geri dönmem için hep mesaj atılar. Bu, beni motive ediyor. Geri dönmek için hem benim hem ailem için en iyi zamandı"
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İşte Vagner Love'un açıklamaları;
"Şu an çok mutluyum. Burada 2015 yılında çok iyi bir sezon geçirmiştim. Sezonu şampiyon tamamlamıştık. Sezonun en iyi oyuncu ödülünü almıştım."
BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIRKEN...
"Beşiktaş'tan ayrılmaya çalışırken Corinthians her zaman geri dönmemi istedi. Bu sebeple çok mutluyum. Bu formayı tekrar giyebilmem için her şey yolunda gitti. Tanrıya teşekkür ediyorum"
EN İYİ ZAMANDI
"Corinthians taraftarlarının sevgisini görmek çok güzel. Geri dönmem için hep mesaj atılar. Bu, beni motive ediyor. Geri dönmek için hem benim hem ailem için en iyi zamandı"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın