Vagner Love: ''Beni bu sene görün''

Beşiktaş forması giyen Brezilyalı oyuncu Vagner Love kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Brezilyalı golcü, "Beni bu sene görün"diye konuştu.
Kartal'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.
Siyah-Beyazlı oyuncu, "Geçtiğimiz sezon takıma 2. yarıda katıldığım için gerçek performansımı sergileyemedim. Ancak bu sezon her şey çok farklı olacak. Kendime güveniyorum. Zaferlere odaklandım" dedi.
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Kartal'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.
Siyah-Beyazlı oyuncu, "Geçtiğimiz sezon takıma 2. yarıda katıldığım için gerçek performansımı sergileyemedim. Ancak bu sezon her şey çok farklı olacak. Kendime güveniyorum. Zaferlere odaklandım" dedi.
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