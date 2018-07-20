Vagner Love: ''Beni bu sene görün''

forması giyen Brezilyalı oyuncukendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Brezilyalı golcü, "Beni bu sene görün"diye konuştu.Kartal'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.Siyah-Beyazlı oyuncu, "Geçtiğimiz sezon takıma 2. yarıda katıldığım için gerçek performansımı sergileyemedim. Ancak bu sezon her şey çok farklı olacak. Kendime güveniyorum. Zaferlere odaklandım" dedi.