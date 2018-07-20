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Vagner Love: ''Beni bu sene görün''

Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan Vagner Love, sezon öncesi çok iddialı...

Kaynak: Takvim
Vagner Love: ''Beni bu sene görün''
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20 Temmuz 2018 05:11
Beşiktaş forması giyen Brezilyalı oyuncu Vagner Love kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Brezilyalı golcü, "Beni bu sene görün"diye konuştu.

Kartal'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

Siyah-Beyazlı oyuncu, "Geçtiğimiz sezon takıma 2. yarıda katıldığım için gerçek performansımı sergileyemedim. Ancak bu sezon her şey çok farklı olacak. Kendime güveniyorum. Zaferlere odaklandım" dedi.



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