Utku Yuvakuran, Beşiktaş'a dönüyor

Yeni sezon kapsamında transfer çalışmaları süren Beşiktaş'ta kaleci konusunda da adımlar atılıyor.



Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Beşiktaş geçen sene Karagümrük'e kiralık verdiği Utku Yuvakuran'ı, Ersin Destanoğlu'nun gitmesi halinde kadrosunda tutmak istiyor. Mert Günok ve Emre Bilgin ile beraber Utku'nun da kaleci rotasyonuna katılması isteniyor.



Ersin Desatnoğlu'nun takımda kalması halinde ise Utku Yuvakuran'ın geleceği hakkında yeniden karar verilecek.



