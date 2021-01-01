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Utah Jazz, bu yıl playofflarda olmayı garantiledi!

Utah Jazz, Portland Trail Blazers'ın dün gece Memphis Grizzlies'e yenilmesinin ardından 2021 NBA playofflarında yer almayı garantileyen ilk takım oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz, Portland Trail Blazers'ın dün gece Memphis Grizzlies'e yenilmesinin ardından 2021 NBA playofflarında yer almayı garantileyen ilk takım oldu.

Jazz, bu sezon 26-4 iç saha derecesi de dahil olmak üzere, 44-16 ile ligdeki en iyi dereceye sahip. Utah, geçen sezonun playofflarının ilk turunda Denver Nuggets'a yedi maçta elenmesi sonrası yakaladığı bu sezonki çıkışta, galibiyet toplamını geçen yıla göre 12 daha az maçta eşleştirmiş oldu.

Jazz, Phoenix Suns ve LA Clippers'ın iki maç önünde, Batı'daki en üst sırada yer alıyor.

Takımın yıldızı Donovan Mitchell, Utah'ta maç başına 24.6 sayı, 5.2 asist ve 4.4 ribaund ortalamaları ile tüm kariyerinin en yüksek rakamlarını tutturuyor.

Cumartesi günü Minnesota Timberwolves'a karşı alınan sürpriz bir mağlubiyetin ardından Jazz, bu gece ligdeki en kötü dereceye sahip Timberwolves'u yenmeye çalışacak.


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