Üst sıralamadaki takımların GM'leri, saha avantajı yolları arıyor!

Sezondaki en iyi sıralamalarda yer alan NBA takımlarının yöneticilerinin, sezonun Orlando'da devam etmesi durumunda, bir tür saha avantajını yeniden elde etmenin yolları üzerinde tartışmalar yaptıkları bildirildi.



Takımların, saha avantajını uygulamanın alternatif yolları hakkında fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi: bunlar arasında ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyreğin başında, daha yüksek sıralamadaki takımların oyuna başlaması, üst sıradaki takımların oyuncularının yedi faul hakkı olması ya da bu takımların bir adet daha koç itirazı hakkına sahip olmaları gibi seçenekler bulunuyor.



Bir Doğu Konferansı yöneticisi, "NBA'in bunu önemsediğini düşünüyorum ama en büyük öncelikleri olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.



NBA'in rekabet komitesi, Salı günkü toplantısında bu konuyu görüşmemişti.



Lig yöneticileri de bu girişimlerin çok dikkat çekici olup olmayacağı konusunda endişeli durumda ve bu da, sezonun şampiyonunun meşruiyetini tehlikeye atabilir.



