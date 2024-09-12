Uşakspor kupada parladı

FF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u uzatmada bulduğu gollerle 2-1 yenerek sezona 3 puanla başlayan Uşakspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı farklı galibiyetle de çifte moral yaşadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Uşakspor kupada parladı
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12 Eylül 2024 13:01
Kupada konuk ettiği 1922 Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek eleyen kırmızı-siyahlılar, geçen sezon 2'nci Lig'de sergilediği kötü performansın izlerini bu sezon sileceğini gösterdi.

Geçen sezon evinde çıktığı 18 maçta 17 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak taraftarının yüzünü güldüremeyen Uşakspor, kendi sahasında tam 512 gün sonra zafer sevinci yaşadı. Uşakspor, Uşak'taki son galibiyetini 19 Nisan 2023'te Fethiyespor'u 2-0 yenerek elde etmişti. Kırmızı-siyahlılar ligde pazar günü evinde kendisi gibi 3 puanı bulunan Balıkesirspor'u yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

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