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Union Saint-Gilloise'nin istediği Türk isim!

Union Saint-Gilloise, Erzurumspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Yakup Kırtay ile ilgileniyor.

calendar 16 Temmuz 2025 18:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Union Saint-Gilloise'nin istediği Türk isim!
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Geçtiğimiz sezon Belçika Pro Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Union Saint-Gilloise, Trendyol 1.Lig ekiplerinden Erzurumspor'un genç stoperini kadrosuna katmak için harekete geçti.

BİLGİ ALINDI

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Union Saint-Gilloise, Erzurumspor forması giyen Yakup Kırtay'ı gündemine aldı. Belçika ekibi, olası bir anlaşmanın koşulları hakkında bilgi aldı.

2024-2025 sezonunda Mavi-beyazlı formayı 36 kez sırtına geçiren Kırtay, bu karşılaşmalarda sadece 1 gollük katkı sağladı.




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