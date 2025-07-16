Union Saint-Gilloise'nin istediği Türk isim!

Geçtiğimiz sezon Belçika Pro Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Union Saint-Gilloise, Trendyol 1.Lig ekiplerinden Erzurumspor'un genç stoperini kadrosuna katmak için harekete geçti.



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Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Union Saint-Gilloise, Erzurumspor forması giyen Yakup Kırtay'ı gündemine aldı. Belçika ekibi, olası bir anlaşmanın koşulları hakkında bilgi aldı.



2024-2025 sezonunda Mavi-beyazlı formayı 36 kez sırtına geçiren Kırtay, bu karşılaşmalarda sadece 1 gollük katkı sağladı.









