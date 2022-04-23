Union Berlin'den müthiş geri dönüş: 2-1

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Domenico Tedesco'nun yönettiği RB Leipzig ile Urs Fischer'in ekibi Union Berlin karşı karşıya geldi.



Red Bull Arena'da oynanan karşılaşma, konuk ekip Union Berlin'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekibin 46. dakikada Yussuf Poulsen ile bulduğu gole konuk ekip Union Berlin 86. dakikada Sven Michel ve 89. dakikada Kevin Behrens ile karşılık vererek müthiş bir geri dönüşe imza attı.



Ligde üst üste 4. galibiyetini alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir galibiyet alan Union Berlin, puanını 50'ye yükseltirken ligdeki 9 maçlık yenilmeme serisi sona eren RB Leipzig 54 puanda kaldı.



Ligin diğer haftasında RB Leipzig deplasmanda Mönchengladbach ile oynarken Union Berlin kendi evinde Greuther Fürth'ü konuk edecek.



Bundesliga'da oynanan günün diğer 16:30 maçlarından alınan sonuçlar şu şekilde:



Eintracht Frankfurt 2-2 Hoffenheim



Freiburg 3-3 M'Gladbach



Greuther Fürth 1-4 Bayer Leverkusen



Köln 3-1 Arminia Bielefeld





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