Umut Nayir: "Okan Kocuk hayat verdi"

Giresunspor'un santrfor oyuncusu Umut Nayir, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Umut Nayir: 'Okan Kocuk hayat verdi'
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19 Ocak 2022 22:50
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'da santrfor oyuncusu Umut Nayir, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadelede istediklerini yaptıklarını söyleyen Nayir, "Bakasetas'ın 2-3 tehlikeli topu vardı, onun dışında ceza sahasına çok sokmadık. Böyle maçlarda kapatmaya çalıştığımız için pozisyona girmemiz çok mümkün olmuyor. Bugün girdiğimizi gerçekleştirdik. Senaryo istediğimiz gibi gelişti. Cornelius güzel bir gol attı. Son dakikada Okan'ın güzel bir işi var." dedi.

Okan Kocuk'un kurtardığı penaltıları değerlendiren hücum oyuncusu, "Okan'ın penaltı yüzdesi zaten çok yüksek. Geçmişten de buna şahidiz. İlk penaltıda ortaya vuracağına dair içime bir his geldi. Orada işaret etsem mi dedim, sonra Okan'ın içgüdülerine güvendim ve ona bıraktım. Tekrarda umutsuzluğa kapıldım ama Okan bize yeniden hayat verdi." ifadelerini kullandı.

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