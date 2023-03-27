Umut Nayir'in Milli Takım mutluluğu

Spor Toto Süper Lig takımlarındna Hangi Kredi Ümraniyespor'da iyi bir sezon geçiren Umut Nayir, ilk kez aday kadroya çağrıldı.



Ermenistan karşısında formayı sırtına geçiren 29 yaşındaki golcü, çok mutlu olduğunu söyledi.



Umut, "Bu formayı gururla taşımak her oyuncunun hayalidir. Çok mutluyum, inşallah gollerimle katkı sağlarım" dedi





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