Umut Meraş: 'Emre'yi tebrik etmek lazım'

Beşiktaş'ta Umut Meraş, 2-0 kazanılan Göztepe maçını değerlendirdi.



Umut, "Rakibimiz demoralize olmuş bir takımdı, 3 puanı almak istedik. İyi başladık ama kırmızı kartlar bizi zorladı. Aakadaşlarımla birlikte iyi bir karakter ortaya koyduk. Uzun bir süre 9 kişi mücadele ettik. Emre'yi de tebrik etmek istiyorum, müthiş bir maç çıkarttı. Konya maçını da kazanıp ligi kapatmak istiyoruz." dedi.



Gençlere desteği sorulan milli futbolcu, "Gençlerimize değer vermemiz gerekiyor. Onlara her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugün Emre, geçen hafta Emirhan müthiş oynadı. Ersin, Rıdvan, Serdar... Sahaya çıkan genç isimler karakter ortaya koyuyor. Ligi kazasız, belasız şekilde kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





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