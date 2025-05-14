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Ümraniyespor'da 7 imza birden!

Trendyol 1. Lig ekibi Central Hospital Ümraniyespor, 7 futbolcusuyla yeni sözleşme imzaladı.

calendar 14 Mayıs 2025 15:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ümraniyespor'da 7 imza birden!
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Trendyol 1. Lig'de sezonu 11. sırada tamamlayan Central Hospital Ümraniyespor, 7 futbolcusuyla yeni sözleşme imzaladı.

İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Atalay Babacan ve Engjell Hoti ile birer, Cebio Soukou ile 1+1, Oğuz Yıldırım ve Serkan Göksu ile de ikişer yıllık anlaşmaya varıldı.

Kırmızı-beyazlılar, opsiyonlarını kullandığı Jurgen Bardhi ve Benny ile de birer yıllık sözleşme yaptı.

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