Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda 5 bronz madalya

Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda milli judocular 5 bronz madalya elde etti.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hırvatistan'ın Porec kentinde 27 ülkeden 139 kadın ve 230 erkek judocunun katılımıyla bugün başlayan kupada kadınlar 40 kiloda Zilan Ertem, 44 kiloda Zeynep Betül Sarıkaya, 48 kiloda Elif Kırt ve Şeyma Yıldırım, erkekler 55 kiloda Azmi Kocabey bronz madalya kazandı.



Organizasyonda yarın kadınlar 57 kiloda Reyhan Oğuz ve Ayşenur Karadağ, 63 kiloda Nazlı Çoban, 70 kiloda Hatice Koçyiğit +70 kiloda Öznur Efe, erkekler 73 kiloda Fırat Çelebi ve Emre Gürgen ile +90 kiloda Recep Ergin tatamiye çıkacak.



