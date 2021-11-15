Ümit Milli Takım'ın rakibi Danimarka

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki 5. maçında salı günü Alanya'da Danimarka ile karşılaşacak.



Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Peter Bankes yönetecek.



Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki ay-yıldızlı takım, Danimarka'nın yanı sıra Belçika, İskoçya ve Kazakistan'ın yer aldığı grupta 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşadı. Dört puan toplayan milliler, üçüncü İskoçya'nın ardından 4. sırada yer buldu.



Danimarka ise elde ettiği 6 puanla ikinci sırada bulunuyor.



- Statü



Gürcistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde Haziran/Temmuz 2023'te düzenlenecek turnuvada 16 takım mücadele edecek.



Elemelerde 8 grupta 6, Türkiye'nin bulunduğu I Grubu'nda ise 5 takım yer alıyor.



Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi Gürcistan ile Romanya'nın yanı sıra 9 grubun liderleri ve en iyi 1 grup ikincisi doğrudan katılacak. Diğer 4 takımı belirlemek için ise 8 grup ikincisi arasında play-off müsabakaları yapılacak.



Altı takımlı gruplarda sonuncu takımla yapılan maçlar sıralamayı belirlerken dikkate alınmayacak.





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