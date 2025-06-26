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Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi'nin Aydın etabı başladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi, sıcak havaya rağmen başladı; turnuva 29 Haziran'daki final ve ödül töreniyle tamamlanacak.

calendar 26 Haziran 2025 19:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi'nin Aydın etabı başladı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın etabı başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin iş birliğindeki organizasyon, Tekstil Park'ta gerçekleştiriliyor.

Turnuvanın ilk gününde 12 takım 48 sporcu mücadele ediyor. Havanın sıcak olmasından dolayı karşılaşmaya seyircilerin ilgisi az oldu.

Organizasyon, 29 Haziran Pazar günü final müsabakalarının ardından ödül töreniyle sona erecek.


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