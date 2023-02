bağış kampanyasında toplam 114 milyar 609 milyon 214 bin TL bağış toplandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı.

VOLKAN DEMİREL AYAKTA ALKIŞLANDI



14:05 | Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Şubat Ayı olağan toplantısında Volkan Demirel'e teşekkür edildi, adı okunurken üyeler alkışladı.

Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 24 şüpheli tutuklandı.

Atletico Madrid deprem bölgesine gömlek, atlet, pantolon, yağmurluk, mont, sweatshirt, eşofman takımı, fermuarlı üst ve çoraptan oluşan yardım kolileri gönderdi.

14 ŞUBAT SALI

212. saatte Adıyaman'da 77 yaşındaki Fatma Güngör, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

FC Barcelona: "Tüm dünyaya çağrımızı yineliyoruz: Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için hemen bağış yapın"

Enes Ünal: "Ülkemdeki insanları böyle görmek benim için çok ama çok zor oldu. Türkiye'de olamayıp böyle zorluklarla yüzleşen insanlara yardım edememekten ve kendi sıcak evimde bulunmaktan utandım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 418'e yükseldiğini açıkladı.

Hatay'da 203. saatte bir kişi daha sağ çıkarıldı.



AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 974 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

13 ŞUBAT PAZARTESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Depremlerden etkilenen 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldı"

19.10 | TFF Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen: "Volkan Hocamıza, duyarlılığı, gösterdiği insani gayret açısından çok teşekkür ederim. Kulüp binasından kalıyorlar. Kulüp binasının büyük bölümü kullanılmaz halde. Çok zor şartlar altında yaşıyorlar."



19.06 | Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.



18.04 | Hatay'da 8 ve 15 yaşındaki iki kardeş enkaz altından 183. saatte sağ olarak kurtarıldı.



18.00 | THY EuroLegue, deprem felaketi nedeniyle ertelenen Anadolu Efes-Real Madrid maçının 14 Mart'ta, Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Exchange Milan maçının ise 21 Mart'ta oynanacağını açıkladı.



16.55 | Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün tutuklandı.



16:43 | Borsada bilgi, işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, deprem nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye sığınmacı akını yaşandığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi.



11:26 | Ticaret Bakanlığı, depremzedelere fahiş fiyatla çorba satışı yapan dinlenme tesisi işletmesine 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

11:20 | Burdur'a getirilen 1061 depremzede Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirildi. 11:26 | Ticaret Bakanlığı, depremzedelere fahiş fiyatla çorba satışı yapan dinlenme tesisi işletmesine 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. 11:31 | Milli basketbolcumuz Cedi Osman, Cleveland Türk Derneği'nin yardım merkezine giderek depremzedeler için yapılan çalışmalara destek verdi.

10:50 | Trabzonspor: "Acun Ilıcalı'ya göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz."





Acun Ilıcalı: "Trabzonspor - Basel maçını 16 Şubat Perşembe günü TV8'den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır."

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili, İstanbul'da gözaltına alındı.

Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu tutuklandı.

12 ŞUBAT PAZAR

Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğündeki artçı depremden 30 dakika sonra 4.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi

Kahramanmaraş'ta 162. saatte bir kişi daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

İskenderun'da 161. saatte Güler Ağrıtmış kurtarıldı.

160. saatin sonunda 10 yaşındaki Aysima sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta 2 yaşındaki çocuk 159 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Antakya'da 55 yaşında bir kadın enkazdan sağ ve bilinçli olarak çıkarıldı.

09.02 | Galatasaray: "Saat 10.00 itibarıyla Nef Stadyumu'nda yardım kabulü yeniden başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı stadyumumuzdaki P1-P2 Otopark Alanı ile Taçspor Tesisleri'nde yer alan yardım merkezimize bekliyoruz"



09.01 | Hatay'da bir kişi enkaz altından 149 saat sonra kurtarıldı.



00.58 | Hatay'da Sultan ve Ceylan Hanım 141. saatte enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.



00.09 | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:"131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edilmiş, bunlardan 1'i tutuklanmış, 113'ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir"

11 ŞUBAT CUMARTESİ

Meral Akşener: Özellikle Hatay'dan başlayarak tüm Türkiye'de an itibariyle toprak ve mülk yabancıya satışının yasaklanması lazım.

OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.





Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da yıkılan binalarda kolon kesen ve kusurlu yapı yapan 8 kişi gözaltına alındı.

125. saatte gelen mucize! TTK Armutçuk ekibi, Malatya Battalgazi'de enkaz altında kalan 83 yaşındaki Halime Gürbüz'ü sağ olarak çıkarmayı başardı

Hatay'da depremin 125. saatinde bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı.

55 yaşındaki bir kadın, Diyarbakır'da enkazın altından 122 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

Hatay'da 116 saat sonra kadının kurtarıldığı enkazdan bir de kedi canlı olarak çıkarıldı.





Hatay Valisi Rahmi Doğan: "Yarseli Barajı patladı haberi tamamen YALANdır. Barajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki haberlere inanmayın."

Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'ndan Ceren Akman ve altyapı sporcusu Elçin Çınar depremde vefat etti.



00.33 | TFF, Kadınlar 3. Lig kulüplerinden 5 Ocak Demirspor futbolcusu Elif Berra Uzun ve Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun'un hayatını kaybettiğini duyurdu.





Merih Demiral, imzalı forma yardım kampanyasına Mbappe, Neymar ve Eden Hazard'ın da katıldığını duyurdu.





10 ŞUBAT CUMA

116. saat: Lise öğrencisi Kamil ile iletişim kuruldu, "Susadım" dedi.

Gaziantep'te depremin 115. saatinde 6 yaşındaki Kübra'dan sonra 6 aylık hamile olan annesi Zahide Hanım da enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Adıyaman'da depremin 118. saatinde Meltem Ünsal enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Gaziantep'te 113 saat sonra 2-3 yaşlarındaki kız çocuğu enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş Serap Apartmanı'nda depremin 112. saatinde anne ve 2 kızı kurtarıldı.

Yunanistan Basketbol Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlarda atılan sayı başına depremden etkilenen insanlar için 10 euro yardım yapılacağı açıklandı.

İngiltere Premier League yönetimi, deprem felaketinde hayatını kaybedenleri anmak adına, bu hafta oynanacak karşılaşmalara siyah bant ile çıkılacağını ve 1 milyon poundluk (22.75 milyon Türk Lirası) maddi yardımda bulunulacağını açıkladı.

Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi enkazından 110. saatte bir kişi sağ çıkarıldı.

Polis Memuru çift Hacı Murat ve Raziye Kılınç, 107. saatte Adıyaman'daki enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

108. saatte, Adıyaman'da Özlem Öğretmen enkazdan sağ çıktı.





13.05 | AFAD: "Bazı sosyal medya hesaplarında 112 ve AFAD'a "kişinin yaşadığına" yönelik ihbar gelmediği sürece enkaz alanlarında arama kurtarma çalışması yapılmadığı şeklinde dezenformasyon amaçlı bilgiler paylaşılmaktadır. Resmi kurumların bilgilendirmeleri haricinde yapılan hiçbir bilgilendirmeye itibar edilmemesi önemle arz olunur."



09:25 | AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerde saat 08.30 itibarıyla 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi yaralandı.



09:25 | AFAD: "Barınma ihtiyacına yönelik olarak; 137.973 çadır, 1.507.494 battaniye depremden etkilenen bölgelere sevk edilmiştir."



09:25 | AFAD: "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 1.509 deprem meydana gelmiştir"



09.00 | Galatasaray: "Saat 09.00 itibarıyla Nef Stadyumu'nda yardım kabulü yeniden başladı. Tüm vatandaşlarımızı stadyumumuzdaki P1 ve P2 Otopark Alanı'nda yer alan yardım merkezimize bekliyoruz."



08.50 | Diyarbakır'da Sebahat Varlı ve oğlu Serhat Varlı, depremden 101 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



08.40 | Hatay'da depremden 101 saat sonra inşaat işçisi Hikmethan Yiğitbaş enkazdan sağ olarak çıkartıldı.



08.05 | Adıyaman'da bir kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.



07.50 | Malatya Yeşilyurt'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



07.39 | 100. saatte Kahramanmaraş'ta bir kişi enkazdan çıkartıldı. İnanmaya devam



9 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE



94. SAATTE SAPASAĞLAM, MUCİZE



03.26 | Gaziantep Gölgeler Apartmanı'nda depremden 94 saat sonra 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut genç canlı olarak çıkartıldı. Genç Adnan, ailesi ve sevdikleriyle uzun süre sarılarak mutluluğunu paylaştı.







03.11 | Zonguldak'tan gelip Adıyaman'da kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, Bereket Apartmanı enkazında maden ocağını andıran "domuz damı" yöntemiyle 8 metre derinliğe inerek 17 yaşındaki Gülsüm Yeşilkaya'yı 90 saat sonra kurtardı.



02:30 | Hatay'da ekipler, depremden 90 saat sonra Tolga Doğan ve 5 yaşındaki kızını sağ çıkararak çevredekilere büyük mutluluk yaşattı. Ambulansa alınan baba ile kızı, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.



01.43 | 87 saat enkazın altında kalan mucize çocuk, Mauro Icardi'nin gol sevinciyle imzalı forma istedi. Icardi anında yanıt vererek depremzede gence forma sözü verdi.



Kahramanmaraş Azerbaycan Bulvarındaki Manolya Apartmanında arama kurtarma çalışması yapan ekipler, 65 yaşında bir kadın ve kızını enkazdan çıkardı.

Kahramanmaraş Azerbaycan Bulvarındaki Manolya Apartmanında arama kurtarma çalışması yapan ekipler, 65 yaşında bir kadın ve kızını enkazdan çıkardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, can kaybı sayısının 17 bin 674'e yükseldiğini açıkladı. Kurtarılan ve tedavisi devam eden vatandaşlarımızın sayısı ise 72.879 olarak güncellendi.



Hatay'da 90. saatte enkazdan 45 yaşındaki bir kadın sağ olarak kurtarıldı.





AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar: "1400'ün üzerinde artçı deprem oldu. Yer kabuğunda 400 KM hat boyunca 3-4 metre deformasyon oldu."





Hatay'da 82. saatte 3 çocuk ile anne ve babası sağ kurtarıldı.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep'teki fırınlardan ekmeklerin ÜCRETSİZ olarak alınabileceğini açıkladı!

12:20 | Malatya'da enkaz altında kalan bir kişi, 80. saatte ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

7 kez Dünya şampiyonu Sir Lewis Hamilton, depremzedeler için bağış kampanyası bağlattı.

Rönesans Rezidans'ta son durum! Rezidanstaki kurtarma ekibi çok kalabalık ve şu anda ısı haritasından yerler tespit ediliyor. Rezidansta çok sayıda insan bulunuyor, Taner Savut ve Christian Atsu ile ilgili henüz bir gelişme yok. [Sabah]





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Çocukların, Bakanlığımız haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesi kesinlikle söz konusu değildir."

AFAD: "Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir."

AFAD, saat 07.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 937 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kahramanmaraş'ta depremden 73 saat sonra 3 kişilik aile enkazdan sağ çıkarıldı.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 914 kişinin yaralandığını bildirdi.

Gaziantep'te Bekir amca 71. saatte enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

8 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan: "Tırımız yağmalanmadı"

Türkiye'de pazartesi gece 04:00 sularında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ülkemizi yasa boğdu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana'da hissedilen depremin ardından ülkemizde adeta olağanüstü seferberlik ilan edildi. Sporx olarak yaşanan gelişmeleri sizlere canlı olarak aktardık. Bir Çinli 2 bin dolarlık bir bağış yaptı."23:09 | Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Edin Visca, Türkiye Tek Yürek bağış kampanyasına 100 bin Euro bağışladı.23:08 | Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Kulübü adına Türkiye Tek Yürek bağış kampanyasına 2 milyon TL bağışta bulundu.23:07: (Türkiye Tek Yürek Kampanyası) 22:30 itibarıyla toplanan bağış miktarı 101 milyar 100 milyon TL'ye ulaştı23:06 | Erden Timur, Dursun Özbek'i arayarak Türkiye Tek Yürek bağış kampanyasına 10 milyon lira bağış yapmak istediğini söyledi.23:05 | TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Tek Yürek bağış kampanyasına 1 milyon TL bağışta bulundu.23:03 | Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Türkiye Tek Yürek bağış kampanyasına 10 milyon TL bağışladı.22:41 | Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak (Türkiye Tek Yürek Kampanyası) ailesi adına 5 milyon, kızı ve vefat eden torunu adına 2 milyon TL bağış yaptı.22:10 | (Türkiye Tek Yürek Kampanyası) 22:10 itibarıyla toplanan bağış miktarı 98 milyar 142 milyon 100 bin TL'ye ulaştı21:50 | (Türkiye Tek Yürek Kampanyası) 21:50 itibarıyla toplanan bağış miktarı 92 milyar 899 milyon 912 bin TL'ye ulaştı20:24 | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye Tek Yürek Kampanyası) Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır."20:23 | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Amacımız 1 yıl içinde, yıkılan her binanın yerine güvenle, huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır."20:22 | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türkiye Tek Yürek Kampanyası) Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir."20:16 | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak amacıyla yapılan ''Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyası ortak yayınına telefon bağlantısıyla katılıyor.20:00 | Depremzedelere yardım için "Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenleniyor.19:53 | Kahramanmaraş'ta yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.19:15 | AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir."19.10 | Elazığ, depremden etkilenen şehirler kapsamına sokuldu ve afet bölgesi ilan edilen 11. il oldu.18:32 | AFAD öncelikli ihtiyaç listesini güncelledi. "Çadır, battaniye, uyku tulumu, hijyen kolisi, kuru gıda, kahvaltılık gıda, gıda kolisi"18:02 | Galatasaray: "Galatasaray Kadın Basketbol Takımımızın eski başantrenörü Efe Güven, EuroCup şampiyonluk madalyasını açık artırma ile satılması amacıyla Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezimize hediye etti."17:40 | Fenerbahçe Opet, LKS Commercecon Lódz mücadelesine "Acımız sonsuz, Türkiye'mizin başı sağ olsun!" Pankartıyla çıktı.17:19 | Fenerbahçe, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan ve İstanbul'a gelen 15 yaşındaki taraftar Mehmet Akif Ağaç'ı stadında konuk etti.17:00 | Mete Gazoz, olimpiyat şampiyonu olduğu okunu depremzedeler için açık artırmaya çıkardı.16:52 | Bir Galatasaray taraftarı, depremzedelere yardım için klasik Mustang'ini bağışladı.16:38 | Hollanda'da depremzedeler için yardım kampanyası yürüten Giro555, 41.92 milyon euro (845 milyon Türk Lirası) bağış toplamayı başardı.16.35 | Hatay'da özel bir hastanede kendisini sahte polis kimliğiyle emniyet müdürü olarak tanıtarak bebek çalma girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alındı. Zanlının üzerini arayan ekipler, Türkiye Polis Emeklileri Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri Derneği ve 2. Sınıf Emniyet Müdürü ibareli sahte kimlik kartları ile 53 bin 210 lira, 2 bin 575 dolar, 1050 avro, 5 çeyrek altın, yüzük, 0,25 gram altın, iki cep telefonu, tabanca, 2 şarjör ve 42 mermi ele geçirdi.16.00 |15:22 | Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden gelen ve İstanbul'daki hastanelerde tedavi altına alınan 7 bin 135 hastadan 5 bin 733'ü taburcu edildi.14:00 | Galatasaray Divan Kurulu, hayatını kaybeden Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo'yu andı.13:15 |13:09 | Trabzonspor, Basel maçına siyah forma ile çıkacağını duyurdu; "Tek renk, tek yürek olmak için de maça gelecek tüm taraftarlarımızı siyah giyinmeye davet ediyoruz."11:40 | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Depremden etkilenen 10 ildeki öğrencilerimizi ücretsiz olarak okullarına taşıyacağız."11.00 |10:57 |10.56 |10.56 | Adıyaman'daki İsias Otel'in deprem nedeniyle yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında otel sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.10.52 |10.50 |10.50 |10.50 |10.49 |10.49 |10:25 | Kahramanmaraş'ta depremin 222. saatinde, 42 yaşındaki Melike İmamoğlu enkazdan sağ olarak kurtarıldı.10:00 | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Depremin ilk günü Bilim Kurulumuz var, İstanbul'a dair geleceğin milletimize hatırlatılması için talimat verdim. Beraber tekrar değerlendirme yapacağız. İstanbul'da imar barışı uygulamalarında yapı kaydı verilen 317 bin yapı var.. İmar Barışı uygulamasının riskli olduğunu nasıl ifade edebilirim? Reklam filminde de gösteriliyor, bir kişi kaçak bina yaptığını söylüyor ve ona izin verileceği söyleniyor. Buna izin veriliyor ve vatandaş seviniyor. Bu olamaz. Vatandaşlarımıza uyarı yapacağımız bir toplantı hazırlayacağız. Keşke İstanbullulara evinizde huzurla uyuyun diyebilsem. Dört yılda deprem altyapısı için çok şey yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Kira yardımından sıfır faizli kredi yardımına kadar çok şey var."09:15 | Sosyal Güvenlik Kurumu, depremzedelerin rapor süreleriyle ilgili yeni bir duyuru yaptı. SGK, kronik hastalığı olan depremzedelerin rapor sürelerini, 1 Ocak'ta bitmişse 30 Haziran'a kadar uzattığını bildirdi.01:57 |23.45 |21.27:21.0020.45 | Hatay'da 209. saatte bir baba ve kızı enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.20.20 |20.15 | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun, yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi."20:10 |19.30 | Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 45 yaşındaki Ramazan Yücel, depremin 207. saatinde kurtarıldı.18.58 | Hatay'da bir kişi 207. saatte enkaz altından el salladı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.18.00 | Yeni Malatyaspor'dan Ahmet Eyüp Türkaslan paylaşımı: "Dünya'da bir eksik, Cennette bir fazla "17.00 | Kahramanmaraş'ta İsabey Apartmanı'nın enkazından 35 yaşındaki kadın, depremin 205. saatinde kurtarıldı.16:11 | Ticaret Bakanlığı, barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrike yapı ihracatını 3 ay yasakladı.15.44 | Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 204. saatinde bir kadın, binanın enkazından sağ çıkarıldı15:37 | Prefabrik yapı ve konteynerlerin, depremden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü.15.00 |14.50 | AFAD: "31.974 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 195.962 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir."14.49 | AFAD: "06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 3.170 artçı deprem meydana gelmiştir."13.52 |13.44 | Haluk Levent, Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesine yardım götürürken trafik kazası geçirdi. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.13.11 | Hatay'da depremin 201. saatinde 26 yaşındaki bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı.12.35 | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Arama kurtarma ekiplerimizin enkaz altından sağ çıkardığı insanımızın sayısı 8 binin üzerindedir."12.35 | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Depremlerden yaralı olarak kurtulan 81 bini aşkın vatandaşımızın önemli bir kısmını taburcu ettik."11.59 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "369 çocuğu ailesine teslim ettik. Refakatasiz çocuk sayısı 1362"11.40 | Trabzonspor, taraftarların depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası başlattığını ve Basel maçına gelecek taraftarların oyuncakla gelmesi yönünde çağrıda bulundu.11.12 | Milli Savunma Bakanı Akar: "Terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis yoktur. Mehmetçiğimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır."10:24 | Toplu Konut İdaresi (TOKİ), deprem bölgeleri için inşaat yüklenicisi ve proje firmalarının adı kullanılarak "yardım" adı altında yapılan dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemesi uyarısında bulundu.10.02 | Adıyaman'da depremin 198. saatinde 18 yaşındaki Muhammed Cafer, enkazdan sağ çıkarıldı.09.25 | Kahramanmaraş'ta Muhammet'in ardından bir kişi daha enkazdan canlı olarak kurtarıldı. Detaylar için tıklayın. 09.24 | Kahramanmaraş'ta 198. saatte 17 yaşındaki Muhammet Enes enkazdan kurtarıldı.08.40 | Rıza Kayaalp: "İnsanlar yardım ve çadır beklerken, evde oturamadım. Bizi orada görmek diğer gönüllü arkadaşlara moral oluyor, birlik ve beraberlik önemli. İnsanlar yardım yapıyor, yardımlarının yerine ulaştığını, ve boşa gitmediğini göstermek istiyorum"01.19 | Hakan Çalhanoğlu: "Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulübüme ve bana destek veren herkese teşekkür ederim. Çok güçlü bir deprem yaşadık, oradan gelen görüntüleri görmek insanın içini acıtıyor. Hayatını kaybedenlerin yanındayız ve onlara desteğimizi her zaman veriyoruz. Umarım depremzedeler de normal hayatlarına en kısa sürede döner"00.24 | Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki Ayça, depremden 185 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı.23.50 |22.51 | Türkiye Hentbol Federasyonu, A Milli Takım kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'nın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini açıkladı.22.20 | Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.22.02 | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Adana'da arama-kurtarma çalışmaları sona erdi"21.58 | Bakan Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369'unun kimlikleri belirlenerek ailelerine teslim edildiğini açıkladı.21.20 | Adıyaman'ın Besni ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan 6 binanın müteahhidi Şükrü İşitmen tutuklandı.21.10 | Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki Ayça, 185. saatte enkazdan sağ olarak çıkartıldı.21.00 | Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hasnun Galip kulüp binasının depremzedelere açılacağını açıkladı.19.55 | Depremin etkilediği Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş İstanbul'da tutuklandı.19.32 | Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunun açılışında Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.16.31 | Kandilli Rasathanesi: "Bugün Marmara Denizi'nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişiklik, tektonik-deprem kaynaklı olmayıp, basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır."15:45 | Gaziantep'te depremde yıkılan 25 binayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.15:30 |14.59 | Gaziantep, İslahiye'de 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi.14:27 | Milli Eğitim Bakanlığı: Okullarda üretilen 1,6 milyon ekmek bugün itibarıyla deprem bölgesine ulaştırıldı.14:15 | Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 475 hesap yöneticisi tespit edildi, gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı.14:05 | TBMM Başkanı Mustafa Şentop, depremden etkilenen Kilis ve Gaziantep'te incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.13:59 | Fenerbahçe: "Kaptanımız Mert Hakan Yandaş, Efemizi önce Hocamız Jorge Jesus'la, sonrasında ise Attila Szalai ile konuşturdu.Efemizin durumu her geçen gün iyiye gidiyor."13:47 | Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 178'inci saatinde 70 yaşındaki Nuray Gürbüz 3 katlı binanın enkazından sağ çıkarıldı.13:41 | Depremde hayatını kaybeden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Saruhan Bolat'ın adı, memleketi Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki stada verildi.13:37 | Josef de Souza, depremden etkilenen Arda Can ve Cenk ile bir araya gelerek destek oldu.13:05 | 178. saatte 4 yaşındaki Miray, Adıyaman'da enkazdan sağ çıkartıldı.12:38 | Adıyaman'da enkaz altında kalan baba ve oğlu 177 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.12:56 | Eljif Elmas: "Ülkemde meydana gelen depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hep birlikte bu günlerin üstesinden geleceğiz, dualarım sizinle."12:29 | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, deprem felaketinden etkilenen Beşiktaşlı Arda Can, Cenk ve Galatasaraylı Arda ile görüştü.12:08 | AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 643 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 11:53 | 176 saat sonra Hatay'da bir kadın enkazdan sağ olarak çıkarıldı.11:35 | Gökhan Zan: "Afet bölgesinde olası salgına karşı önlem alınmalı."10:43 | Emniyet Müdürlüğü: "Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı."10:48 | Fenerbahçe: "Çadır, konteyner, seyyar tuvalet başta olmak üzere yardım malzemelerinin toplanmasına devam ediliyor."10:38 | Adıyaman'da yıkılan 6 binanın müteahhidi Şükrü İşitmen, Mersin'de yakalandı.10:20 | Adıyaman'ın Besni ilçesinde enkaz altında kalan 60 yaşındaki Erengül Önder, 166 saat sonra kurtarıldı.10:17 | Galatasaray: "Saat 10.00 itibarıyla Nef Stadyumu'nda yardım kabulü yeniden başladı."10:07 | Emre Çolak: "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin"10:05 |09.30 |09.25 |08.00 | Gaziantep İslahiye'de 40 yaşındaki Sibel Kaya, 170. saatte enkazdan kurtarıldı.06:30 | Hatay'da enkazda bulunan para ve kıymetli eşyalar jandarmaya teslim edildi.05:00 | Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Zaman Apartmanı enkazında bir kişiye ulaşan ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor00.54 |00.31 | Adıyaman'da 44 yaşındaki Naime Şakar, 165. saatte enkazdan çıkarıldı.22.11 |22.06 |21.47 | Hatay'da 162. saatte bir kadın enkazdan sağ olarak çıkarıldı.21.43 |20.29 |19.46 |19.36 | Malatya Hekimhan'da 5.1 şiddetinde artçı bir deprem oldu.19.20 | Gaziantep Nurdağı'nda bir kadın 160. saatte sağ olarak kurtarıldı.19.12 | Gaziantep'te Saadet Coşkun, 160 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.19.00 |18.47 | 159. saatte18.02 | Uğurcan Çakır: "Yaşadığımız süreç birkaç günle geçecek bir durum değil. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama bu yaraları sarmak için gerek maddi, gerekse manevi olarak desteklerimiz sürmeli. Aklımız, fikrimiz, kalbimiz her zaman o güzel insanlarla olacak."17.44 | Hatay'da Hafsa Dağcı 158. saatte enkazdan sağ çıkarıldı.17.05 | İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt, yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybetti.16.17 | Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı.15.48 | Volkan Demirel ailesini İstanbul'a götürdükten sonra Hatay'a geri döndü. Hatayspor Tesisleri'nde kente ve depremzedelere desteklerini sürdürüyor.15.30 | Adalet Bakanı Bozdağ: "(Deprem bölgesindeki yağma ve hırsızlık olayları) 75 olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57'si tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi"15.28 | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 3'ünün tutuklandığını açıkladı.14.56 | TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Malatya Arguvanspor, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekildiğini duyurdu.14.05 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildiğini duyurdu.14.03 | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "20 Şubat tarihinde 71 ilde eğitim başlayacak. Bir daha uzatma olmayacak."13.33 | Yuto Nagatomo: "Başınız sağ olsun, Allah sabır versin Kalbim, dualarım sizlerle "12.28 | Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.12.20 | Adıyaman'da depremin 153. saatinde bir genç kız daha sağ bir şekilde kurtarıldı.12.00 | AFAD: Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.11.37 | Adıyaman'da 10 yaşındaki Ahmet enkazdan 152 saat sonra kurtarıldı.10.30 | Fenerbahçe: "Haydi Türkiye, Afet Bölgelerimizdeki Vatandaşlarımız Çadır Bekliyor. Çadır tedariğinde destek olabilecek vatandaşlarımızı, evlerinde çadırları bulunan tüm halkımızı Ülker Stadyumu, Recep Peker Caddesi, Fenerium Tribünü Otopark Girişine bekliyoruz."10.10 | Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.09.50 | Burak Yılmaz: "Volkan ağabeyin sesini duyunca çok kötü oldum. Biz bunun üstesinden geleceğiz. Bir olacağız. Birbirimize tutunacağız, yardımcı olacağız, biz bu işi aşacağız."09.40 | Oğuzhan Özyakup: "Milletimize geçmiş olsun. Çok zor bir durum, onların ne hissettiklerini tahmin bile edemiyoruz. Allah sabır versin. Başımız sağ olsun."23.48 | Kahramanmaraş'ta 27 yaşındaki Muhammet, 140 saat sonra enkazdan kurtarıldı.23.45 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik."22.25 | TFF, kulüplerin ligden çekilme taleplerini onayladı.22.16 | Galatasaray Kulübü, 72. yardım tırının afet bölgesine doğru yola çıktığını açıkladı.20.50 | Malatya/Pütürge'de saat 20.50'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.19.56 | Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 ilde 48 şüpheli tutuklandı.19.25 | Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin bahar döneminin 'uzaktan öğretim' yoluyla tamamlanmasına karar verildiğini açıkladı.18.46 | Depremden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gözaltına alındı.18.45 | Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.18.06 | İtalya'daki lig maçlarında, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.17.56 | 16 yaşındaki Hedil, Kahramanmaraş'ta depremin üzerinden 134 saat sonra enkazdan canlı olarak kurtarıldı.17.46 | Kahramanmaraş'ta depremin 134. saatinde 3 kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı.17:35 | İçişleri Bakanı Soylu, depremden etkilenen 10 ilde 70 bini aşkın polis memuru, 60 bini aşkın jandarma, 1000 de sahil güvenlik personelinin görev yaptığını bildirdi.16.56 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremden etkilenen 10 ilde 7 bin 584 yıkık ya da acil yıkılması gereken yapı, 12 bin 617 ağır hasarlı bina tespit edildi.16.35| BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths: "Türkiye'deki deprem bölgede son 100 yıl içinde yaşanan en kötü olay"15.03 | Gaziantep Islahiye'de 132. saatte küçük bir kızımız enkazdan kurtarıldı. Gözleri açık ve sağlıklı...14:40 | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 21 bin 43 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 97 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.14:38 Gaziantep FK'da yönetim kurmak için görevlendirilen Memik Yılmaz, DHA'ya yaptığı açıklamada, ligden çekileceklerini ifade etti. Yılmaz, TFF'ye gönderilecek yazı üzerine çalıştıklarını ve resmi başvuruyu yapacaklarını belirtti.14:22 | AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 937 kişinin hayatını kaybettiğini, 102 bin 388 afetzedenin diğer illere tahliye edildiğini açıkladı. 14:11 |14:02 | OHAL kapsamındaki kararname ile hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 4 günü geçemeyecek, Cumhuriyet savcısı gözaltı süresini 3 gün uzatabilecek.13:55 |14:00 |13:06 |12:26 | AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: "7,7 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının yarattığı etkiye, enerjiye sahip."12:24 | AFAD: 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin etkili olduğu süre 65, ikinci depremin etkili olduğu süre 45 saniye. İki depremle bölge yaklaşık 2 dakika boyunca çok ciddi şekilde sarsıldı.12:10 | Yeni Malatyaspor: "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu'na ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız."12:04 | Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla 20 Şubat'a kadar idari izin verilebilecek.12:00 | Adıyaman'da depremde zarar gören evlerdeki eşyaları yağmalayan 2 kişi tutuklandı.11.33 |Adıyaman'da bir vatandaşımız 127. saatte enkazdan sağ çıkarıldı.11:30 | Asrın felaketinden etkilenen depremzedelere askeri helikopterlerle yardım malzemesi sevkiyatı sürüyor.11:10 | Deprem bölgesinden tahliye talebinde bulunan 32 afetzede, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi.11.01 | Gaziantep'te 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.11:00 | Hatay'da hasarlı binalardan hırsızlık yapan ve yardım malzemelerine el koyan 42 şüpheli yakalandı.10:30 | Asrın felaketi olarak nitelenen depremde Diyarbakır'da yıkılan Sözel Apartmanı enkazından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarıldı.10:15 | Gaziantep'in Fatih Sultan Mahallesi'nde Furkan Apartmanı enkazında ortam dinlemesinin ardından sesine ulaşılan Büşra Almusa 119 saat sonra kurtarıldı.10:00 | Depremde yaralananlar, helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ediliyor09.40 |08:50 |05.50 |02:48 | Depremden 119 saat sonra Kamil isimli 16 yaşındaki genç enkazın altından sağ şekilde kurtarıldı.02.00 |01.14 |01.01 |00.22 |23.31 |23.17 |22.16 |22.04 |20.18 |19.26 | Hatay 600 Konut'ta depremin 111.saatinde 65 yaşındaki bir kişi enkaz altından çıkarıldı.19.21 | 111. saat! Kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta 3 kız kardeşten birini enkazdan çıkarıyor.18.53 |18.51 |18.41 |18.36 | Ticaret Bakanlığı; ısıtıcı, hazır gıda kolisi ve battaniye gibi deprem sonrası acil ihtiyaç malzemelerine zam yapan 353 firmaya, toplam 84.975.532,00 TL para cezası uygulandı.18.33 |18.03 | Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.16.31 | TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.16.19 |16.05 | Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Arzu Apartmanı'nın enkazında kalan Raziye Kılınç ile eşi Hacı Murat Kılınç'a 107'nci saatte ulaşıldı.15.35 | MKE Ankaragücü, geliri depremzedelere bağışlanacak 'Umut' isimli siyah formayı 300 liraya ön satışa çıkardı.15.33 | Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.15.18 | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremzedelere, hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15 bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz."15.17 | Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Türk Hava Yolları gideni de geleni de ücretsiz olarak getirmek zorundadır. Milletim bundan da haberdar olsun''15.14 | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "141 binden fazla kişiyle belki de dünyanın en büyük arama kurtarma ekibini bölgeye toplamamıza rağmen maalesef müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştıramadığımız bir gerçektir."15.10| Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza, kira bedellerini ödeyerek konutlara geçmelerini sağlayacağız."15.08 | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı kendini bilmezler soygun yapıyor. Marketleri soyup, iş yerlerine saldırıyorlar. OHAL ile devlet yetkileri eline almış, bundan sonraki süreçte bunları yapanlara gerekli işlemler yapılacaktır. Bazı aksaklıklar yaşanmıştır ama devletimiz, depremzedelerin yanına koşmuştur."15.06 | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son tespitlere göre 10 ilimizde vefat eden vatandaşların sayısı 18991'e yükseldi. Kurtarılanların sayısı 75523'e ulaştı. Bölgede 76000 üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine başka illere gönderildi."15.05 | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 bin 991 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralı sayısı 75 bin 523'e yükseldi.İstanbul Eczacı Odası, deprem bölgesine 100 milyon lira değerinde ilaç ve tıbbi malzeme gönderdi."Türk insanının organizasyonunun benzersiz olduğuna tekrar şahit oldum. Burada yapılan iş harika.""Ligden çekildiğimizi federasyona bildirdik. Futbol oynama gibi bir şansımız yok. Oyuncularımızdan biri vefat etti. Biz artık ligde yokuz.""Zaniolo'nun transfer döneminde Roma'yla konuştuk, bölge insanına destek vermek için bir hazırlık maçı yapabilir miyiz dedik, onlar kabul ettiler. Şimdi tarihini tespit ediyoruz. O tespit çerçevesinde yine büyük bir destek sağlayacağımızı düşünüyorum."13.07 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü, denizcilik faaliyetleri başladı.12.05 | Depremin 104. saatinde Adıyaman'da Eyüp Ak isimli vatandaşımız enkazdan sağ olarak kurtarıldı.12.02 | Adalet Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremden etkilenen illerde adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi12.01 | Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 302 hesap yöneticisi tespit edildi. 37 şahıs gözaltına alındı, 10'u tutuklandı.11.25 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkaz altından çıkarılmış ve refakatçisi olmayan hastanede tedavisi devam eden 162 çocuk bulunduğunu açıkladı.11.30 | çArşı grubu yağmacılarla engel olmak için deprem bölgesine gitti.11.10 | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır."10.35 Kahramanmaraş'ta 33 yaşındaki Mahmut Sami Şahin 102. saatte enkazın altından sağ olarak kurtarıldı.10.27 | Türkiye Güreş Federasyonu, enkaz altında 5 güreşçinin daha vefat ettiğini açıkladı.10.20 | Hatay'da aynı enkazdan sağ olarak kurtarılan kişi sayısı 6'ya yükseldi.10.10 | Hatay'dan aynı enkazdan 4 kişi arka arkaya sağ olarak kurtarıldı.10.00 | AFAD: "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 1.509 deprem meydana gelmiştir"10.00 | AFAD: "Barınma ihtiyacına yönelik olarak; 137.973 çadır, 1.507.494 battaniye depremden etkilenen bölgelere sevk edilmiştir."01.03 | Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın imzalı forma yardım kampanyasına Cristiano Ronaldo, Dybala, Griezmann ve Bonucci'nin ardından yeni isimler eklendi. Erling Haaland, De Bruyne ve Harry Kane de imzalı formalarını yardım kampanyası için Demiral'a teslim etti.00.37 |00.00 | Depremden 90 saat sonra 10 Günlük Yağız Ulaş bebek Hatay Samandağ'da annesi ile birlikte enkazdan çıkarıldı.TFF Yönetim Kurulu kararı ile tüm illerimizde Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Amatör Lig müsabakaları şubat ayı sonuna kadar ertelenmiştir.TFF, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kulüplerinden Onvo Hatayspor'un 2008 doğumlu futbolcusu Verda Demetgül'ün deprem felaketinde hayatını kaybettiğini açıkladı.Kahramanmaraş'ta 67 yaşındaki Asiye Teyze, 91. saatte enkazdan sağ olarak kurtarıldı.Sakaryaspor ve Kocaelispor, tüm gelirlerinin depremzedelere bağışlanmak üzere bir hazırlık maçı yapılacağını duyurdu.Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 406 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 bin 806 kişinin yaralandığını açıkladı.AFAD, saat 20.50 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 134 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 bin 347 kişinin yaralandığını açıkladı.Şenol Güneş: "Hayat bize böyle bir sınav verdi. Büyük bir felaket yaşadık. Acı ölümler oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.Volkan Demirel: "Hatay depremzedeleri için ihtiyaç malzemeleri, yemek ve su Hatay/Antakya'da Serinyol İtafiye Alanında verilecektir. Bugün akşam yemeği ve yarın sabah saat 08:00'den itibaren çorba ve yemek dağıtımı yapılacaktır."Ahmet Ağaoğlu: "Basel maçında elde edilecek gelirin tamamı depremzedelere bağışlanacak."Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Almanya'da büyük bir takımla 50.000 kişilik statta yapılacak maçın gelirinin tamamını depremzedelere bağışlanması yönünde planımız var"Gaziantep'te camii lojmanında hırsızlık yapan, kamera kayıt cihazı, monitör ve kamera ekipmanları çalan 2002 doğumlu Kemal K. yakalanarak gözaltına alındı.BOTAŞ, deprem bölgelerinin bir bölümüne doğalgaz verilmeye başlandığını duyurdu.Mucize kurtuluşlara bir yenisi daha eklendi. Osmaniye'de 88 saat sonra bir kişi daha enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.Fenerbahçe SK Başkanı Ali Koç: "Hatayspor ve Gaziantep FK'nın tüm mali yükünü biz sırtlayacağız."Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Gelecek sezon Süper Lig'in 20 takımla oynanması söz konusu."Mehmet Büyükekşi: "Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekilirse önümüzdeki yıl 2 takım küme düşecek. Gelecek olan 4 takımdan dolayı önümüzdeki sezon Süper Lig 20 takımla oynanacak."Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Daha önce ertelediğimiz maçları, bugün itibariyle 3-4 Mart tarihleri arasında oynatma kararı aldık."İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 1 yıllık maaşını depremzedeler için bağışladı.Joel Embiid ve James Harden, geliri Ahbap'a bağışlanmak üzere imzalı formalarını açık artırmaya çıkardı.Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman: "Şu an lige devam etmeyi düşünmüyoruz. Futbolcu arkadaşlarımız diğer şehirlere yerleşti. Tesislerimiz kullanılamaz halde. Bize 7-8 ay lazım. O zamana kadar net bir karar alıp, yaralarımız sarıldıktan sonra değerlendireceğiz."| Acun Ilıcalı uluslararası yardım çağrısında bulundu: "Ülkemiz tarihindeki en büyük felaket sebebiyle enkaz altında kalan insanlar için yardım ve desteğinize ihtiyacımız var."Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova: "Volkan Demirel hepimizi ağlattı. Dün GSTV yayınına bağlanması için de Volkan Demirel'i aradık. Aslına birlik içinde olmamamız için bir neden yok, belki bu olay bizi daha da bütünleştirecek."Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan: "Gönderdiğimiz tırların yağmalandığına yönelik haberler doğru değil. Oradaki yetkililerle de bu konuda görüşmeleri sağladık. Dağıtımda en büyük destekçimiz oradaki derneklerimiz oluyor."Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Jan Vesely, depremzedeler için Shane Larkin Vakfı'na 500 bin TL bağış yaptı.YÖK: Tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelendi.| Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık."Yunanistan'ın Panathinaikos Kulübü, depremzedeler için yardım kampanyası başlattığını açıkladı.Depremden etkilenen 10 ili kapsayan 3 aylık OHAL (Olağanüstü Hal) tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vefat sayımız 16170, yaralı sayımız 64194'e ulaştı. Yıkılan bina sayısı 6.444"Adıyaman'da enkaz altında kalan 6 aylık bebek, Ordu'dan giden ekiplerin çalışması sonucu 82 saat sonra kurtarıldı.Adalet Bakanı Bozdağ: "Depreme maruz kalan tüm illerimizde bu binaları yapanlar ve sorumluluğu olanlarla ilgili adli tahkikatlar başlatılmıştır."Kahramanmaraş'ta 84 saat sonra bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı.Türkiye Voleybol Federasyonu ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Malatya BBSK forması giyen Murat Çiloğulları'nın vefat ettiğini açıkladı.14:4312:43 |12:40 | AFAD: Ekiplerimiz, Kilis'te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Kilis'teki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir.12:34 | Depremin 81. saatinde, Kahramanmaraş'ta enkaz altından Muhammet Emin sağ olarak kurtarıldı.12:22 | Osmaniyespor T.D Mustafa Özer: İlk deprem anına Pozantı'da dinlenme tesislerinde yakalandık, sonrasında Osmaniye'ye gittik. Başkanımızın kafesinde ikinci depreme yakalandık. Şu anda futbolcularımız şehir dışında ve psikolojileri çok kötü durumda. Başkanımıza da ulaşamıyorum; akrabaları enkaz altında İnşallah güzel haberler gelir. [Radyospor]12.10 |11.51 |11:45 | Mehmetçik, deprem bölgesinde 40 bin kişilik sıcak yemek ve 557 bin 600 kumanya dağıttı.11.40 | EGM: "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 274 hesap yöneticisi tespit edildi. 31 şahıs gözaltına alındı, 9'u tutuklandı"11.37 | Bir mucize daha! Kahramanmaraş'ta depremden 80 saat sonra 9 yaşında bir kız çocuğu enkazdan sağ olarak kurtarıldı.11.19 | Kahramanmaraş'ta 56 yaşındaki Raife Taşkın, depremden 78 saat sonra arama-kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.11.09 |10:54 |10.25 | Gaziantep'te 4.8 büyüklüğünde artçı deprem oldu.08.50 |07.30 |06.40 | ABD Başkanı Joe Biden: "Bu, 100 yılı aşkın bir süredir bölgede yaşanan en kötü depremlerden biri"03.34 |02.49 |02.17 | İspanya'dan gelen 25 kişilik özel arama kurtarma ekibi, Adıyaman'da 69 saat sonra enkazdan baba ve kızını canlı çıkardı.02.13 | Kahramanmaraş'ta depremin 69. saatinde 27 yaşındaki Ali isimli vatandaşımız, 7 katlı binanın zemin katından sağ olarak kurtarıldı.01.20 | Hatay'da depremin üzerinden geçen 68 saatin ardından 8 aylık Helen bebek itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.01.05 | Kahramanmaraş'ta gece gündüz enkaz başında görev yapan ekipler yıkılan binanın enkazından 68 saat sonra 12 yaşındaki Yusuf Elmaruf'u sağ olarak kurtardı.23:23 |22.56 | Galatasaray Kulübü, 33. yardım tırının afet bölgesine yola çıktığını açıkladı.22.30 | Fenerbahçe Kulübü'nün 14,15, 16 ve 17. yardım tırları afet bölgesine doğru yola çıktı.



20.57 | Erzurum Aşkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



20.50 | Gökhan Zan: "Antakya'dan hiçbir şey kalmadı. Yerle bir oldu burası."20.50 | Gökhan Zan: "Çok zor durumda burada herkes. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Antakya'da diye bir yer kalmadı coğrafyada. Savaş gibi. Bombalar patlıyormuş gibi evler yıkıldı. Bina çöksün diye artık bekliyoruz."20.45 | Galatasaray: "27., 28., 29, ve 30. yardım tırlarımız yola çıkarken, 31. ve 32. yardım tırlarımız da afet bölgesine gitmek üzere hazır."20.25 | Selçuk İnan: "Hatay'da çok tanıdığım var. Ben de oradaydım. Söyledikleri doğru, tanınmayacak halde. Kimse bu kadarını beklemiyordu, merkez üssü başka bir ilde. Hala 10 tane ili etkilemesine inanamıyorum. Aklım almıyor. Bu kadar insana ulaşabilmek çok zor."20.20 | Güreş Federasyonu: "Evlatlarımız Ahmet Taş, Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy ve Aslan Ekiz'in maalesef vefat ettiklerini bildiririz."20.20 | Güreş Federasyonu: "Enkaz altından kurtarılan evlatlarımız Muhammed Gül, Hamza Çelik, Yusuf Eskisarılı, Ömer Faruk Çayır, Sezer Yıldız, Utku Doğan, İbrahim Kar ve Mehmet Emin Demir'in sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır"19.51 | Fırıncılar Odalar Başkanı Halil İbrahim Balcı: "Vatandaşlarımızın alım gücü yoksa, bütün fırınlarımızdan ekmeği ücretsiz alabilir. 10 ilde, adam param yok diyorsa, ekmeği alıp gidecek."19.39 | Erling Haaland: "Kalbimiz sizinle"19.38 | A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.19.16 | Prof. Dr. İlber Ortaylı, Nef Stadyumu'nda yardım kampanyası çalışmalarını müşahede etti.Fenerbahçe Kulübü, 12 ve 13. yardım tırlarının yola çıktığını açıkladı.18.27 | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız.''18.17 | Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz: "Maalesef henüz Christian Atsu ve Taner Savut'a ulaşmış değiliz"17.42 | Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.17.30 | Borsa İstanbul, 14 Şubat'a kadar kapatıldı. Bugünkü işlemler de iptal edildi.17.25 | Borsa İstanbul'da bugün yapılan tüm işlemler iptal edildi.17.20 | Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.17.15 TFF: "TFF Kadınlar 3. Ligi kulüplerinden Şanlıurfa Gençlik Spor'un antrenörü, TÜFAD Şanlıurfa 2. Başkanı Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak'ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz."17.10 | 61. saatte 2 yeni mucize: 2 çocuk daha Kahramanmaraş'taki enkazdan sağ çıkarıldı.17.00 Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez: "Büyük kulüpler depremzedelere yardım etmek için birlik oldular. Gıda, ilaç ve birçok yardım malzemesi topladılar. Bu ülke, başkasının acısını paylaşma ve birbirine yardım etme konusunda çok büyük bir ülkeymiş."16.16 | Sinan Güler, Nef Stadyumu'ndaki yardım çalışmalarına katıldı.15.50 | Galatasaray'ın eski oyuncusu ve yardımcı antrenö