bağış kampanyasında toplam 114 milyar 609 milyon 214 bin TL bağış toplandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı.

VOLKAN DEMİREL AYAKTA ALKIŞLANDI



14:05 | Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Şubat Ayı olağan toplantısında Volkan Demirel'e teşekkür edildi, adı okunurken üyeler alkışladı.

Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 24 şüpheli tutuklandı.

Atletico Madrid deprem bölgesine gömlek, atlet, pantolon, yağmurluk, mont, sweatshirt, eşofman takımı, fermuarlı üst ve çoraptan oluşan yardım kolileri gönderdi.

14 ŞUBAT SALI

212. saatte Adıyaman'da 77 yaşındaki Fatma Güngör, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

FC Barcelona: "Tüm dünyaya çağrımızı yineliyoruz: Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için hemen bağış yapın"

Enes Ünal: "Ülkemdeki insanları böyle görmek benim için çok ama çok zor oldu. Türkiye'de olamayıp böyle zorluklarla yüzleşen insanlara yardım edememekten ve kendi sıcak evimde bulunmaktan utandım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 418'e yükseldiğini açıkladı.

Hatay'da 203. saatte bir kişi daha sağ çıkarıldı.



AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 974 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

13 ŞUBAT PAZARTESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Depremlerden etkilenen 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldı"

19.10 | TFF Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen: "Volkan Hocamıza, duyarlılığı, gösterdiği insani gayret açısından çok teşekkür ederim. Kulüp binasından kalıyorlar. Kulüp binasının büyük bölümü kullanılmaz halde. Çok zor şartlar altında yaşıyorlar."



19.06 | Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.



18.04 | Hatay'da 8 ve 15 yaşındaki iki kardeş enkaz altından 183. saatte sağ olarak kurtarıldı.



18.00 | THY EuroLegue, deprem felaketi nedeniyle ertelenen Anadolu Efes-Real Madrid maçının 14 Mart'ta, Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Exchange Milan maçının ise 21 Mart'ta oynanacağını açıkladı.



16.55 | Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün tutuklandı.



16:43 | Borsada bilgi, işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, deprem nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye sığınmacı akını yaşandığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi.



11:26 | Ticaret Bakanlığı, depremzedelere fahiş fiyatla çorba satışı yapan dinlenme tesisi işletmesine 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

11:20 | Burdur'a getirilen 1061 depremzede Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirildi. 11:26 | Ticaret Bakanlığı, depremzedelere fahiş fiyatla çorba satışı yapan dinlenme tesisi işletmesine 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. 11:31 | Milli basketbolcumuz Cedi Osman, Cleveland Türk Derneği'nin yardım merkezine giderek depremzedeler için yapılan çalışmalara destek verdi.

10:50 | Trabzonspor: "Acun Ilıcalı'ya göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz."





Acun Ilıcalı: "Trabzonspor - Basel maçını 16 Şubat Perşembe günü TV8'den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır."

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili, İstanbul'da gözaltına alındı.

Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu tutuklandı.

12 ŞUBAT PAZAR

Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğündeki artçı depremden 30 dakika sonra 4.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi

Kahramanmaraş'ta 162. saatte bir kişi daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

İskenderun'da 161. saatte Güler Ağrıtmış kurtarıldı.

160. saatin sonunda 10 yaşındaki Aysima sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta 2 yaşındaki çocuk 159 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Antakya'da 55 yaşında bir kadın enkazdan sağ ve bilinçli olarak çıkarıldı.

09.02 | Galatasaray: "Saat 10.00 itibarıyla Nef Stadyumu'nda yardım kabulü yeniden başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı stadyumumuzdaki P1-P2 Otopark Alanı ile Taçspor Tesisleri'nde yer alan yardım merkezimize bekliyoruz"



09.01 | Hatay'da bir kişi enkaz altından 149 saat sonra kurtarıldı.



00.58 | Hatay'da Sultan ve Ceylan Hanım 141. saatte enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.



00.09 | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:"131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edilmiş, bunlardan 1'i tutuklanmış, 113'ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir"

11 ŞUBAT CUMARTESİ

Meral Akşener: Özellikle Hatay'dan başlayarak tüm Türkiye'de an itibariyle toprak ve mülk yabancıya satışının yasaklanması lazım.

OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.





Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da yıkılan binalarda kolon kesen ve kusurlu yapı yapan 8 kişi gözaltına alındı.

125. saatte gelen mucize! TTK Armutçuk ekibi, Malatya Battalgazi'de enkaz altında kalan 83 yaşındaki Halime Gürbüz'ü sağ olarak çıkarmayı başardı

Hatay'da depremin 125. saatinde bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı.

55 yaşındaki bir kadın, Diyarbakır'da enkazın altından 122 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

Hatay'da 116 saat sonra kadının kurtarıldığı enkazdan bir de kedi canlı olarak çıkarıldı.





Hatay Valisi Rahmi Doğan: "Yarseli Barajı patladı haberi tamamen YALANdır. Barajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki haberlere inanmayın."

Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'ndan Ceren Akman ve altyapı sporcusu Elçin Çınar depremde vefat etti.



00.33 | TFF, Kadınlar 3. Lig kulüplerinden 5 Ocak Demirspor futbolcusu Elif Berra Uzun ve Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun'un hayatını kaybettiğini duyurdu.





Merih Demiral, imzalı forma yardım kampanyasına Mbappe, Neymar ve Eden Hazard'ın da katıldığını duyurdu.





10 ŞUBAT CUMA

116. saat: Lise öğrencisi Kamil ile iletişim kuruldu, "Susadım" dedi.

Gaziantep'te depremin 115. saatinde 6 yaşındaki Kübra'dan sonra 6 aylık hamile olan annesi Zahide Hanım da enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Adıyaman'da depremin 118. saatinde Meltem Ünsal enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Gaziantep'te 113 saat sonra 2-3 yaşlarındaki kız çocuğu enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş Serap Apartmanı'nda depremin 112. saatinde anne ve 2 kızı kurtarıldı.

Yunanistan Basketbol Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlarda atılan sayı başına depremden etkilenen insanlar için 10 euro yardım yapılacağı açıklandı.

İngiltere Premier League yönetimi, deprem felaketinde hayatını kaybedenleri anmak adına, bu hafta oynanacak karşılaşmalara siyah bant ile çıkılacağını ve 1 milyon poundluk (22.75 milyon Türk Lirası) maddi yardımda bulunulacağını açıkladı.

Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi enkazından 110. saatte bir kişi sağ çıkarıldı.

Polis Memuru çift Hacı Murat ve Raziye Kılınç, 107. saatte Adıyaman'daki enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

108. saatte, Adıyaman'da Özlem Öğretmen enkazdan sağ çıktı.





14.45 |





13.44 Dursun Özbek:









13.05 | AFAD: "Bazı sosyal medya hesaplarında 112 ve AFAD'a "kişinin yaşadığına" yönelik ihbar gelmediği sürece enkaz alanlarında arama kurtarma çalışması yapılmadığı şeklinde dezenformasyon amaçlı bilgiler paylaşılmaktadır. Resmi kurumların bilgilendirmeleri haricinde yapılan hiçbir bilgilendirmeye itibar edilmemesi önemle arz olunur."



09:25 | AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerde saat 08.30 itibarıyla 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi yaralandı.



09:25 | AFAD: "Barınma ihtiyacına yönelik olarak; 137.973 çadır, 1.507.494 battaniye depremden etkilenen bölgelere sevk edilmiştir."



09:25 | AFAD: "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 1.509 deprem meydana gelmiştir"



09.00 | Galatasaray: "Saat 09.00 itibarıyla Nef Stadyumu'nda yardım kabulü yeniden başladı. Tüm vatandaşlarımızı stadyumumuzdaki P1 ve P2 Otopark Alanı'nda yer alan yardım merkezimize bekliyoruz."



08.50 | Diyarbakır'da Sebahat Varlı ve oğlu Serhat Varlı, depremden 101 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



08.40 | Hatay'da depremden 101 saat sonra inşaat işçisi Hikmethan Yiğitbaş enkazdan sağ olarak çıkartıldı.



08.05 | Adıyaman'da bir kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.



07.50 | Malatya Yeşilyurt'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



07.39 | 100. saatte Kahramanmaraş'ta bir kişi enkazdan çıkartıldı. İnanmaya devam



9 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE



94. SAATTE SAPASAĞLAM, MUCİZE



03.26 | Gaziantep Gölgeler Apartmanı'nda depremden 94 saat sonra 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut genç canlı olarak çıkartıldı. Genç Adnan, ailesi ve sevdikleriyle uzun süre sarılarak mutluluğunu paylaştı.







03.11 | Zonguldak'tan gelip Adıyaman'da kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, Bereket Apartmanı enkazında maden ocağını andıran "domuz damı" yöntemiyle 8 metre derinliğe inerek 17 yaşındaki Gülsüm Yeşilkaya'yı 90 saat sonra kurtardı.



02:30 | Hatay'da ekipler, depremden 90 saat sonra Tolga Doğan ve 5 yaşındaki kızını sağ çıkararak çevredekilere büyük mutluluk yaşattı. Ambulansa alınan baba ile kızı, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.



01.43 | 87 saat enkazın altında kalan mucize çocuk, Mauro Icardi'nin gol sevinciyle imzalı forma istedi. Icardi anında yanıt vererek depremzede gence forma sözü verdi.



"Saat 09.00 itibarıyla Nef Stadyumu'nda yardım kabulü yeniden başladı. Tüm vatandaşlarımızı stadyumumuzdaki P1 ve P2 Otopark Alanı'nda yer alan yardım merkezimize bekliyoruz."Adıyaman'da bir kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.Malatya Yeşilyurt'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.100. saatte Kahramanmaraş'ta bir kişi enkazdan çıkartıldı. İnanmaya devam03.26 | Gaziantep Gölgeler Apartmanı'nda depremden 94 saat sonra 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut genç canlı olarak çıkartıldı. Genç Adnan, ailesi ve sevdikleriyle uzun süre sarılarak mutluluğunu paylaştı.03.11 |

Kahramanmaraş Azerbaycan Bulvarındaki Manolya Apartmanında arama kurtarma çalışması yapan ekipler, 65 yaşında bir kadın ve kızını enkazdan çıkardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, can kaybı sayısının 17 bin 674'e yükseldiğini açıkladı. Kurtarılan ve tedavisi devam eden vatandaşlarımızın sayısı ise 72.879 olarak güncellendi.



22.50 |





22.00 |

Hatay'da 90. saatte enkazdan 45 yaşındaki bir kadın sağ olarak kurtarıldı.





21:55|





20: 42 |





20: 40 |



20: 35 |

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar: "1400'ün üzerinde artçı deprem oldu. Yer kabuğunda 400 KM hat boyunca 3-4 metre deformasyon oldu."





Hatay'da 82. saatte 3 çocuk ile anne ve babası sağ kurtarıldı.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep'teki fırınlardan ekmeklerin ÜCRETSİZ olarak alınabileceğini açıkladı!

12:20 | Malatya'da enkaz altında kalan bir kişi, 80. saatte ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

7 kez Dünya şampiyonu Sir Lewis Hamilton, depremzedeler için bağış kampanyası bağlattı.

Rönesans Rezidans'ta son durum! Rezidanstaki kurtarma ekibi çok kalabalık ve şu anda ısı haritasından yerler tespit ediliyor. Rezidansta çok sayıda insan bulunuyor, Taner Savut ve Christian Atsu ile ilgili henüz bir gelişme yok. [Sabah]





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Çocukların, Bakanlığımız haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesi kesinlikle söz konusu değildir."

AFAD: "Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir."

AFAD, saat 07.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 937 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kahramanmaraş'ta depremden 73 saat sonra 3 kişilik aile enkazdan sağ çıkarıldı.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 914 kişinin yaralandığını bildirdi.

Gaziantep'te Bekir amca 71. saatte enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

8 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan: "Tırımız yağmalanmadı"