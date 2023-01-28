Ukrayna'dan Rus sporcular için tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus sporcuların Paris'teki 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na "tarafsız sporcu" olarak katılmasına izin verilmemesi çağrısında bulundu.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Olimpik ilkeler ve savaş temelde birbirine karşıdır. Rusya saldırganlığı ve terörü durdurmalı. Ancak ondan sonra Rusya'nın Olimpiyatlara katılımından bahsetmek mümkün olacak." ifadelerini kullandı.



Zelenskiy, Rusya'nın bombardımanından zarar gören statlar ve spor salonlarında, Ukraynalı olimpik sporcuların yaptığı antrenmanından da fotoğraflar paylaştı.



Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), geçen perşembe günü yaptığı açıklamada, Rus ve Belarusluların 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na "tarafsız sporcu" unvanıyla katılması için "yollar aranacağını" duyurmuştu.



IOC'nin açıklamalarını kınayan Ukrayna Atletizm Federasyonu da "Rus ve Belaruslu sporcuların, özellikle 2024 Olimpiyat Oyunları'na tarafsız sporcu unvanıyla katılması, Rus devletinin savaşın devamı için verdiği acımasız mücadeleyi destekleyecek nitelikte bir durumdur." değerlendirmesinde bulunmuştu.





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