Uğurcan Çakır'ın menajerinden transfer açıklaması

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın kardeşi ve menajeri Necdet Çakır açıklamalar yaptı.

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Uğurcan Çakır'ın menajerinden transfer açıklaması
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17 Şubat 2022 12:42
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın kardeşi ve menajeri Necdet Çakır, 61saat'e özel açıklamalarda bulundu.

"TARAFTAR DA AYAK UYDURDU"

Takımın durumunu değerlendiren Necdet Çakır, "Bundan önceki yıllarda heyecanlanıyorduk taraftar olarak bu stresi kaldırabilecek miyiz? diye. Taraftar da artık Abdullah Avcı'nın sistemine ayak uydurdu. Sakin kalıyor. Uğurcan zaten şampiyonluğa odaklandı her Trabzonspor futbolcusu gibi" dedi.

"AVRUPA'DA TEMSİL ETMEK İSTİYOR"

"Sezon sonu Uğurcan Çakır'a teklifler var mı?" sorusuna, "Teklif aşaması olarak bir durum yok ama Uğurcan sadece şampiyonluğa odaklı, iyi oynamaya odaklandı. Kendisini iyi olduğu zaman Avrupa'daki insaların kendisini isteyeceğini biliyor. İlk hedef Trabzonspor şampiyonluğu bu yüzden buna motive. Trabzonspor'u Avrupa'da temsil etmek çok istiyor. İnşallah bu hayaline kavuşur. Biz gurur duyuyoruz her zaman" şeklinde cevap verdi.

"MAAŞ VE PARA BUNLAR ÖNEMLİ DEĞİL

Yeni sözleşme görüşmeleri ile ilgili ise, "Trabzonspor her zaman alt yapısı bünyesinden çıkan oyunculara ne yapacağını biliyor. Bizde onlara insiyatifi bıraktık. Trabzonspor şampiyon olsun. Maaş ve para bunlar önemli değil. İnşallah şampiyon oluruz. Bunlar önemsiz şeyler" açıklamasını yaptı

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