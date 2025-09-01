Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a veda!

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a veda etti.

calendar 01 Eylül 2025 23:48 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 23:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a veda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray ile anlaşan Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a yaptığı açıklamayla veda etti.

İşte Uğurcan'ın paylaşımı:

"Bugün bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil...

Yıllarımı, emeğimi, hayallerimi verdiğim, çocukluk aşkım, yuvam Trabzonspor'a dair belki de en zor açıklamayı yapmak zorundayım.

Bu şehrin sokaklarında büyüdüm, bu armaya gönül verdim...


Bu asil formayı sırtıma her geçirdiğimde, her maçta, her anda Trabzonspor'un şanlı tarihine bir tuğla daha koymanın gururunu yaşadım.

Kupalar kaldırdık, şampiyonluklar yaşadık, birlikte ağladık, birlikte güldük...

Sizlerle kurduğumuz bağ, kelimelerle anlatılamayacak kadar özeldi.

Ancak hayat bazen insanı zor kararlarla sınar.

Benim için de böyle bir dönemden geçiyoruz.

Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum.

Bunun için Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım.



Başkanımız Ertuğrul Doğan, önüme yeni bir kontrat koyarak maaşımda ciddi bir iyileştirme teklifinde bulunup takımda kalmam konusunda ısrar etti. Ancak gerek ailem gerek ben, artık yeni bir heyecan ve yeni bir kariyer planlaması için anlayış beklediğimi kendisine açıkça ve samimi bir şekilde ifade ettim.

Biliyorum, kolay değil...

Ama Trabzonspor'dan ayrılırken, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akıyla veda etmek istiyorum.

Bugüne kadar bana sonsuz destek veren başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve en önemlisi siz Büyük Trabzonspor taraftarına minnettarım.

Ben Trabzonspor'un evladı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim.

Bu arma kalbimde daima en özel yerde olacak.

Dilerim, bu yeni yolculuğumda da anlayışınızı, dualarınızı ve desteğinizi yanımda hissederim.

Trabzonspor, benim için bir takım değil... Hayatımın en büyük gururu.

Sevgi ve saygılarımla,"

Uğurcan Çakır

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.