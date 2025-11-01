Uğurcan Çakır'dan Okan Buruk'a taktik istihbaratı!

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi teknik heyetin en önemli istihbarat kaynağı kaleci Uğurcan Çakır oldu.



Yaz transfer döneminde eski takımı Trabzonspor'dan rekor bonservisle sarı-kırmızılılara katılan milli file bekçisi, Karadeniz ekibini adeta ezbere biliyor.



Edinilen bilgilere göre Uğurcan, Trabzonspor'un oyun yapısı, hücum tercihleri, duran top organizasyonları ve zayıf yönleri üzerine Okan Buruk'a detaylı bir sunum yaptı. Buruk'un, öğrencisinin değerlendirmelerine büyük önem verdiği ve teknik ekiple birlikte analizlerde Uğurcan'ın görüşlerini dikkate aldığı ifade edildi.



RAKİBİN ARTILARI VE EKSİLERİ OYUNCULARA AKTARILDI

Uğurcan'ın sunduğu rapor doğrultusunda Galatasaray, bugün oynanacak dev karşılaşmaya özel bir hazırlık yaptı. Sarı-kırmızılı teknik heyetin, rakibin güçlü yönleri kadar savunmadaki zaafları ve geçiş oyunundaki açıklarını futbolcularına aktardığı öğrenildi.