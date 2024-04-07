Uğurcan Çakır'a İskoçya'dan teklif!

İskoç ekibi Celtic, resmi olarak milli kaleci Uğurcan Çakır için transfer görüşmesi talep etti. Trabzonspor'a teklif edilecek rakam da belli oldu. işte detaylar...

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır'a İskoçya'dan teklif!
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07 Nisan 2024 12:41
Trabzonspor'un mlli file bekçisi Uğurcan Çakır için Celtic devreye girdi.

İskoç ekibi, Uğurcan ile transfer görüşmesi yapmak için bordo mavili kulüpten izin talep etti.

GLASGOW'A DAVET EDİLDİ

Celtic CEO'su Michael Nicholson imzalı mailde milli kalecinin menajeri ve avukatı transfer görüşmeleri için Glasgow'a davet edildi.

Ayrıca teknik direktör Brendan Rodgers'ın da Uğurcan'la zoom üzerinden görüşme yapması talep edildi.

TEKLİF EDİLECEK RAKAM

Celtin'in Uğurcan Çakır'ı ikna ederse Trabzonspor'a 7.5 milyon sterlin civarında bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Milli oyuncuyu Türkiye'de bir takıma satmak istemeyen Ertuğrul Doğan, Avrupa'ya sıcak bakıyor. Ancak yönetim, 2027'ye kadar mukavelesi olan başarılı kalecinin EURO2024'teki performansına bakıp ona göre kararını vermek istiyor. Uğurcan'dan beklenti en az 15 milyon euro.

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