Uğur Meleke'nin Jose Mourinho yorumu!

Spor yazarı Uğur Meleke, Hürriyet'teki köşesinde Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho için değerlendirmelerde bulundu.
Meleke, Jose Mourinho için, "Eğer Mourinho ilk yarının sonunda Kostic ve Fred'i oyuna sokmasaydı, Fenerbahçe artık vasatlığı kanıksıyor diyecektim bu yazıda" ifadelerini kullandı.
İşte Uğur Meleke'nin Antalyaspor - Fenerbahçe maçı kritiği:
"Bu bir ayda benim hesaplamalarıma göre kabaca toplam sadece 40 dakika iyi futbol oynadı Fenerbahçe. Kasımpaşa önünde 5 dakika, Galatasaray'a karşı 15, Union'a ve Antalya'ya da bir 10'ar dakika... Koca bir ayda toplam sadece 40 dakika iyi futbol oynayan bir takım. Kulübesinde Mourinho, sahada Dzekolar, Tadicler, Maximinler, kenarda İrfanlar, Kosticler... Ancak Mourinho için bir müsabakada 10-15 dakika iyi futbol oynayıp skoru almak genelde yeterli."
"İLK YARI VASATI AŞAMADI"
"Dün Antalya'da ilk yarıda Fenerbahçe yine vasatı aşamadı. Yine genelde stoperler Çağlar-Becao ile santrafor Dzeko arasındaki mesafe 50-60 metreydi. Fenerbahçe yine önde göstermelik bir baskı yaptı. Haliyle bu preslerden sonuç alamadı. Üstelik Antalya'nın yaptığı baskılarda da iki kez fire verdi sarı-lacivertli ekip. Eğer Mourinho ilk yarının sonunda Kostic ve Fred'i oyuna sokmasaydı, Fenerbahçe artık vasatlığı kanıksıyor diyecektim bu yazıda."
Meleke, Jose Mourinho için, "Eğer Mourinho ilk yarının sonunda Kostic ve Fred'i oyuna sokmasaydı, Fenerbahçe artık vasatlığı kanıksıyor diyecektim bu yazıda" ifadelerini kullandı.
İşte Uğur Meleke'nin Antalyaspor - Fenerbahçe maçı kritiği:
"Bu bir ayda benim hesaplamalarıma göre kabaca toplam sadece 40 dakika iyi futbol oynadı Fenerbahçe. Kasımpaşa önünde 5 dakika, Galatasaray'a karşı 15, Union'a ve Antalya'ya da bir 10'ar dakika... Koca bir ayda toplam sadece 40 dakika iyi futbol oynayan bir takım. Kulübesinde Mourinho, sahada Dzekolar, Tadicler, Maximinler, kenarda İrfanlar, Kosticler... Ancak Mourinho için bir müsabakada 10-15 dakika iyi futbol oynayıp skoru almak genelde yeterli."
"İLK YARI VASATI AŞAMADI"
"Dün Antalya'da ilk yarıda Fenerbahçe yine vasatı aşamadı. Yine genelde stoperler Çağlar-Becao ile santrafor Dzeko arasındaki mesafe 50-60 metreydi. Fenerbahçe yine önde göstermelik bir baskı yaptı. Haliyle bu preslerden sonuç alamadı. Üstelik Antalya'nın yaptığı baskılarda da iki kez fire verdi sarı-lacivertli ekip. Eğer Mourinho ilk yarının sonunda Kostic ve Fred'i oyuna sokmasaydı, Fenerbahçe artık vasatlığı kanıksıyor diyecektim bu yazıda."