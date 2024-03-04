Uğur Dündar'dan Abdulkadir Bitigen ve Özgür Yankaya için flaş paylaşım

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Galatasaray-Antalyaspor maçının orta hakemi Abdulkadir Bitigen ve VAR hakemi Özgür Yankaya için flaş açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Uğur Dündar'dan Abdulkadir Bitigen ve Özgür Yankaya için flaş paylaşım
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04 Mart 2024 11:27
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medyada çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Dündar, üper Lig'in 27. haftasında oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçının orta hakemi Abdulkadir Bitigen ve VAR hakemi Özgür Yankaya için flaş açıklamar yaptı.

"ORGANİZE SUİKASTIN ÜZERİNDEN 7 GÜN GEÇTİ"

Dündar'ın paylaşımında, "Abdulkadir Bitigen ve Özgür Yankaya'nın Türk futboluna yaptıkları 'organize' suikastin üzerinden 7 (yedi) gün geçmesine rağmen halâ ağır bir yaptırıma uğramamış olmaları, çok üzücü ve düşündürücü!.." ifadeleri yer aldı.

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