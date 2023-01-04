Ufuk Sarıca: 'Kazanmaya çalıştık ama olmadı'

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in ilk maçında İspanya'da UCAM Murcia'ya 97-92 yenilen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, İzmir'deki karşılaşmayı kazanıp seriyi üçüncü müsabakaya taşımak istediklerini bildirdi.



Sarıca, yaptığı açıklamada, her iki takım oyuncularını da mücadelelerinden dolayı kutladı. UCAM Murcia'nin iyi bir kadrosu olduğunu ve iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirten Sarıca, şöyle konuştu:



"Ancak ilk çeyrek dışında biz de iyiydik. Maçın başlarında çok fazla basit hata ve top kaybı yaptık ve atış kaçırdık. Sonrasında bunları düzelttik ve ikinci yarıda iyiydik. Maçı hiç bırakmadık, vazgeçmedik ve rakibimizi yakaladık. Kazanmaya çalıştık ama olmadı. Bu serinin ikinci maçını haftaya İzmir'de oynayacağız. O maçı kazanarak seriyi üçüncü maça taşımaya çalışacağız."



Seride iki galibiyetle ulaşacak takımın son 16 turu grup aşamasına kalacağı eşleşmede Pınar Karşıyaka, UCAM Murcia ile 11 Ocak Çarşamba günü İzmir'de karşılaşacak. Yeşil-kırmızılı ekip rakibini yendiği takdirde seride üçüncü maç 17 Ocak Salı günü İspanya'da oynanacak.





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