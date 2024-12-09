Ufuk Kahraman: "Bu maçtan dersimizi aldık"

Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, MKE Ankaragücü'ne 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ufuk Kahraman: 'Bu maçtan dersimizi aldık'
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09 Aralık 2024 00:02
Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, MKE Ankaragücü'ne 3-2 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol 1. Lig'in 15'inci haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 3-2 yenilen Boluspor'da teknik direktör Ufuk Kahraman, "Çok üzücü bir yenilgiydi ama derslerimizi aldık. Önümüzdeki hafta deplasmandaki maçı kazanmak için hemen çalışmalara başlayacağız." dedi.

Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, berabere kalabilecekleri müsabakada 3-2 mağlup olduklarını belirterek, "2-0'dan sonra skoru 2-2'ye getirdik. Son 10 dakikada belki 3-4 net pozisyon yakaladık. Üçe iki, üçe bir, dörde iki gibi durumlarda maalesef değerlendiremedik." diye konuştu.

Rakip takımın tecrübeli oyuncularının olduğunu vurgulayan Kahraman, "Oyuncu değişiklikleri sonrası topa daha fazla sahip oldular. Son 5 dakikada, uzaktan yediğimiz bir golle mağlup olduk. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Oyuncularım çok iyi mücadele etti ve maç boyunca her şeyimizi sahaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Bu maçın kendisi için farklı bir hikaye olacağını aktaran Kahraman, "Çok üzücü bir yenilgiydi ama derslerimizi aldık. Önümüzdeki hafta deplasmandaki maçı kazanmak için hemen çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

 

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