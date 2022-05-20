Ufuk Kahraman: '9 maçlık bir hikaye yazdık'

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Boluspor'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Kahraman, zor bir sezonu bitirdiklerini vurgulayarak, "Bundan 9 hafta öncesine döndüğümüzde herkes Altınordu küme düşer diyordu ve altta bir kırmızı çizgi çizmişlerdi üstümüze." dedi.



İçeride birçok kahramanlarının olduğunu aktaran Kahraman, "Onlara teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi bir ekiple çalışıyorum. Hepsi kendi alanlarında birer değer. Bu kahramanların en başında geliyorlar. Burada hep beraber 9 maçlık bir hikaye yazdık." şeklinde konuştu.



Kahraman, ligin son maçlarının konsantrasyonu zor karşılaşmalar olduğunu, bu maçta birçok oyuncuyu görme fırsatı bulduğunu, gelecek adına güzel bir maç hikayesinin geçtiğini düşündüğünü, Boluspor'a da gelecek sezon için başarılar dilediğini kaydetti.





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