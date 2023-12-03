UEFA sordu: "Kerem mi, Ronaldo mu?"

UEFA EURO 2024 hesabı, Avrupa Şampiyonası'nda grupların belli olmasının ardından F Grubu için, "Hangisi daha büyük etkiyi yaratacak Kerem mi, Ronaldo mu?" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
UEFA sordu: 'Kerem mi, Ronaldo mu?'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Aralık 2023 12:26
Son güncelleme 03 Aralık 2023 12:28
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz ve Çekya ile birlikte mücadele edecek.

Almanya'da çekilen grup kuralarının ardından EURO 2024'ten F Grubu için bir paylaşım geldi.

EURO 2024 sosyal medya hesabı, Portekiz'in 7 numarası Cristiano Ronaldo ve Türkiye'nin 7 numarası Kerem Aktürkoğlu için, "F Grubu'nda hangisi daha çok etki yaratacak?" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Özellikle Türk futbolseverler, UEFA'nın bu paylaşımına büyük ilgi gösterdi.

*A Milli Takım'ın gruptaki diğer rakibi C yolu play-off galibi olacak. (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery