10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-345'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-145'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-0DA
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

UEFA'nın Suleiman al-Obeid paylaşımına Salah'tan tepki!

UEFA, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistin'in Pele'si Suleiman al-Obeid için taziye mesajı paylaştı. Muhammed Salah ise gönderiye dikkat çeken bir yanıt verdi.

calendar 09 Ağustos 2025 19:39 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2025 19:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
UEFA, Filistin'in Pele'si olarak bilinen Suleiman al-Obeid'in İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından resmi sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı. Ancak paylaşımda, Obeid'in ölüm nedenine dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

SALAH'TAN SERT SORU!

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, UEFA'nın bu paylaşımını alıntılayarak, "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" ifadelerini kullandı.


Salah'ın bu tepkisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
