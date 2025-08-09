UEFA'nın Suleiman al-Obeid paylaşımına Salah'tan tepki!

📲UEFA, Filistin'in Pele'si olarak bilinen Suleiman al-Obeid için taziye mesajı yayımladı.



⚡️Muhammed Salah, paylaşımı alıntılayarak "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" dedi. https://t.co/Up8ZHRwvVU



UEFA, Filistin'in Pele'si olarak bilinen Suleiman al-Obeid'in İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından resmi sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı. Ancak paylaşımda, Obeid'in ölüm nedenine dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi.Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, UEFA'nın bu paylaşımını alıntılayarakifadelerini kullandı.Salah'ın bu tepkisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.