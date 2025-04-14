UEFA İstanbul Temsilciliği 24 Nisan'da açılacak

UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin açılışı, 24 Nisan'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA İstanbul Temsilciliği 24 Nisan'da açılacak
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14 Nisan 2025 16:54
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasındaki koordinasyonun hızlanmasının amaçlandığı temsilcilik, TFF Levent Kasrı binasında faaliyete geçecek.

Son yıllarda birçok uluslararası organizasyonun ev sahipliğini üstlenen İstanbul, Londra ve Brükse'den sonra UEFA temsilciliğinin açıldığı bir başka şehir olacak.

İstanbul, 2026 UEFA Avrupa Ligi finali ve 2027 UEFA Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

Ayrıca Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek.

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