UEFA'dan Galatasaray'a zemin uyarısı!

Galatasaray, milli arada zeminde oluşan bozulmaları düzenlemek için harekete geçerken UEFA'dan sarı kırmızılı takıma uyarı geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Galatasaray'a zemin uyarısı!
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10 Ekim 2024 09:31
Futbolcular milli arada tatile giderken, Galatasaray'ın evi Rams Park'ta da çalışmalar hızlandı.

Özellikle son dönemde zemindeki sorunlar dikkat çekerken stat yetkilileri çimi bakıma aldı. Ayrıca UEFA'dan gelen saha kenarlarının yokuş olduğu uyarısı sonrasında düzenlemelerin yapıldığı öğrenildi.

4 MAÇI SAHASINDA OYNAYACAK

Aranın ardından ilk maçında 19 Ekim'de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında üst üste Elfsborg, Beşitaş, Tottenham ve Samsunspor ile 4 maçını kendi evinde oynayacak.

Durumu yakından takip eden teknik direktör Okan Buruk'un da zeminin düzeltilmesini ve zorlu periyoda hazır hale getirilmesini istediği öğrenildi. 



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