UEFA, Başakşehir'in Universitatea Craiova maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı

Başakşehir'in Universitatea Craiova ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi play-off maçlarını Arnavutluk ve Almanya Futbol Federasyonlarından hakemler yönetecek.

calendar 15 Ağustos 2025 14:11
Haber: AA, Fotoğraf: ibfk.com.tr
İstanbul Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turunda Rumen ekibi Universitatea Craiova ile oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'nın açıklamasına göre, 21 Ağustos Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ilk maçı Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Juxhin Xhaja yönetecek. Xhaja'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Arber Zalla ve Rejdi Avdo üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Olsid Ferataj olacak.


Başakşehir ile Universitatea Craiova arasında 28 Ağustos Perşembe günü Ion Oblemenco Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesinde ise Alman hakem Daniel Schlager düdük çalacak. Schlager'in yardımcılıklarını Almanya'dan Sven Waschitzki ve Tobias Fritsch yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel.

