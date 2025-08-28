28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi yaklaşıyor

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin 2025/26 sezonu lig aşaması kuraları, 29 Ağustos Cuma günü Monako'da çekilecek. Fenerbahçe ve Samsunspor'un yanı sıra, play-off turlarını geçmeleri halinde Beşiktaş ve Başakşehir'in de rakipleri belli olacak.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi yaklaşıyor
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması eşleşmeleri 29 Ağustos Cuma günü belli olacak.
 
Avrupa'nın iki ve üç numaralı futbol organizasyonlarının lig aşaması kuraları, 29 Ağustos Cuma günü Monako'da çekilecek.
 
Fenerbahçe ve Samsunspor dışında play-off turunu geçmesi durumunda Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir'in de rakipleri belli olacak.
 
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica'ya 1-0 yenilerek organizasyondan elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
 
UEFA Avrupa Ligi finali, İstanbul'daki Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
 
Samsunspor ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunan ekibi Panathinaikos'u elemesi durumunda Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Karadeniz temsilcisi, Yunan ekibine elenmesi durumunda ise Konferans Ligi'nde mücadele edecek.
 
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne'ı elemesi durumunda lig aşamasında mücadele edecek. Siyah-beyazlı takım, İsviçre temsilcisine elenmesi durumunda ise Avrupa'ya erken veda edecek.
 
İstanbul Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Romanya'nın Universitatea Craiova takımını elemesi durumunda turnuvada lig aşamasına katılacak.
 
Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.
