UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları 6 Mart Perşembe günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı başlıyor
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05 Mart 2025 10:35
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak.

Organizasyonda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers'ı konuk edecek.

Son 16 turunda rövanş maçları ise 13 Mart'ta yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Tottenham (İngiltere)

20.45 Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere)

20.45 FCSB (Romanya)-Olimpik Lyon (Fransa)

20.45 Fenerbahçe-Rangers (İskoçya)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Lazio (İtalya)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Ajax (Hollanda)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya)

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