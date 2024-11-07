UEFA Avrupa Ligi'nin asistçisi Dries Mertens

Avrupa Ligi'nin güncel formatına geçtiği 2009/10'dan bu yana en fazla maça çıkan oyuncu olan Dries Mertens, bu turnuvada Borek Dockal'ın (16) ardından en fazla asist yapan üç isimden biri konumuna geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Ligi'nin asistçisi Dries Mertens
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07 Kasım 2024 21:56
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi'nde asistlerine devam ediyor.

Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı maçta Victor Osimhen'e 2 asist yapan Dries Mertens, 2009-10 sezonunda yeni formatına geçen UEFA Avrupa Ligi'nde Borek Dockal'ın (16) ardından en fazla asist yapan üç isimden biri konumuna geldi. 

15 asisti bulunan Dries Mertens, aynı sayıda bulunan Bruno Fernandes ve Juan Mata ile birlikte ikinci sırayı paylaşıyor.

Öte yandan Dries Mertens, Avrupa Ligi'nin güncel formatına geçtiği 2009/10'dan bu yana en fazla maça çıkan oyuncu konumunda.

 
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