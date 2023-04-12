UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı, perşembe günü yapılacak ilk maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasındaki çeyrek final ilk maçların TSİ programı şöyle:
19.45 Feyenoord (Hollanda) - Roma (İtalya)
22.00 Juventus (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Sevilla (İspanya)
22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
Çeyrek finalin rövanş maçları ise 20 Nisan Perşembe günü yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasındaki çeyrek final ilk maçların TSİ programı şöyle:
19.45 Feyenoord (Hollanda) - Roma (İtalya)
22.00 Juventus (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Sevilla (İspanya)
22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
Çeyrek finalin rövanş maçları ise 20 Nisan Perşembe günü yapılacak.
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