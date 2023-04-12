UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları perşembe günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Nisan 2023 15:46
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı, perşembe günü yapılacak ilk maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasındaki çeyrek final ilk maçların TSİ programı şöyle:

19.45 Feyenoord (Hollanda) - Roma (İtalya)

22.00 Juventus (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Sevilla (İspanya)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

Çeyrek finalin rövanş maçları ise 20 Nisan Perşembe günü yapılacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery