SİVASSPOR - QARABAĞ

MILAN - LILLE

ARSENAL - MOLDE

LUDOGORETS - TOTTENHAM

LEICESTER - BRAGA

ROMA - CLUJ

PAOK - PSV

BENFICA - RANGERS

SOCIEDAD - AZ ALKMAAR

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları oynanacak. Sporx iddaa ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak karşılaşmalardan özel seçimlerini sizler için hazırladı. İşte günün bankoları, bol şanslar....UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor sahasında Qarabağ ile karşı karşıya gelecek. Grupta ilk iki maç geride kalırken maalesef Sivasspor henüz puanla tanışamadı. Aslında geride kalan iki maçta da hiç fena performans göstermedik ancak tecrübesizliği kurbanı olduk diyebiliriz. Elbette bu saatten sonra işimiz pek kolay değil ama yine de Azeri rakibimiz karşısında oynayacağımız arka arkaya 2 maçta 6 puan alabilirsek bence yeniden doğabiliriz. Her ne kadar Villareal ve Maccabi çok büyük avantaja sahipse de ben en azından ülke puanı adına Sivasspor'dan iyi bir performans bekliyorum. Karşılaşma içinse size alternatif seçimlere yönelmenizi ve 2-3 gol tercihini kuponlar yazmanızı öneriyorum.UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Milanl sahasında Lille ile karşı karşıya gelecek. Elbette Burak,Zeki ve Yusus sebebi ile hepimizin ayrı gözle izlediği Lille takımı sezona çok iyi başladı. Özellikle de temsilcilerimizin performansı hepimizi hem gururlandırıyor hem de Avrupa Şampiyonası öncesinde bizleri daha da umutlandırıyor. UEFA'da da hiç fena başlamadılar ve grupta iddialı olduklarını da kanıtlamış durumdalar. Milan ise performansı ile göz doldururken adeta 90'lı yıllardaki günlerine dönüş sinyali veriyor. İtalya'da çok keyifli ve güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Elbette daha formda olan Milan sanki galibiyete bir adım önde gibi duruyor. 1 seçimi iyi duruyor.UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Arsenal sahasında Molde ile karşı karşıya gelecek. Grupta ilk 2 maç sonunda topladıkları 6 puanla ilk 2 sırayı paylaşan Arsenal ve Molde, İngiltere'de liderlik maçına çıkıyorlar. Elbette bu dörtlü içerisinde Arsenal açık ara favori ve mutlaka bu gruptan çıkacaklardır. Ancak Molde'nin performansı beni şaşırttı diyebilirim. Norveç ekibi oldukça diri ve serti bir ekip görüntüsü veriyor. Ben buna rağmen rotasyon da yapsalar Arsenal karşısında çok şansları olduğunu sanmıyorum. 1 seçimi ideal tercih olacaktır düşüncesindeyim.UEFA Avrupa Ligi'nde Ludogorets ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Belçika'da Antwerp'e kaybeden Tottenham büyük bir şok yaşadı. Tottenham belki de kafa olarak UEFA Avrupa Ligi'ne çok önem vermediği için bu mağlubiyeti yaşadı ama bu kez daha dikkatli olacaklardır. Henüz puanı olmayan Ludogorets, Tottenham karşısında savunma anlamında direnç göstererek puanla tanışmak isteyecek. Fakat Jose Mourinho'nun ekibinin kadro kalitesiyle bu kez istediği sonucu alacağını düşünüyorum. Tottenham'a kuponlarda yer verebiliriz.UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Leicester City ile Sporting Braga karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerin Carlos Carvalh yönetimindeki Sporting Braga, Leicester ile 6'şar puana sahip ve gruptan çıkacaklar gibi görünüyor. Fakat aralarında oynayacakları maç lideri belirleyecek. Oyunu dengede götürme düşüncesiyle maça başlayacak Braga'nın düşüncesini ne kadar sahaya yansıtacağını göreceğiz. Cengiz Ünder'in Jamie Vardy'yi asistleriyle beslediği ve göğsümüz ükabarttığı Leicester, her ne olursa olsun bu maçında düğümünü çözer, galibiyete ulaşır.UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda lider Cluj deplasmanda Roma'nın konuğu olacak. Roma, gruptaki ikinci maçında sahasında CSKA Sofya'yı yenememişti. Bu da onları grupta ikinci sıraya attı. Roma daha sonra ligde Fiorentina engelini 2 golle geçmeyi başardı. Ligin ilk haftasında Verona'ya yenildikten sonra maç kaybetmediler. Cluj ise yenilmezlik serisini ligde kaybetti. Sahalarında Gaz Metan'a 2-1 mağlup oldular. Onlar da Avrupa Ligi'nde 4 puandalar. Roma, Sofya maçını biraz hafife aldı ve puan kaybetti. Bu maçta aynı hataya düşmezler. İç sahada kazanarak liderliği rakiplerinden alırlar.UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda PAOK sahasında PSV Eindhoven'ı konuk edecek. Grupta 3'üncü maçlar öncesinde PSV 3 puanla 2, PAOK ise 2 puanla 3'üncü sırada. İki takım arasındaki maçlar gruptaki sıralama adına büyük önem arz edecek gibi duruyor. PAOK 3 maçlık galibiyet hasretini hafta sonunda Panaitolikos karşısında bitirdi. Deplasmanda 3 puanı 3 golle aldılar. PSV'de evinde Den Haag'ı 4-0 ile geçti. PAOK'un grupta tutunma maçı. İç sahada PSV'ye geçit vermezler. 1-0 çifte şans oranı düşük olduğu için 2-3 gol alternatifine yönelebiliriz.UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Benfica sahasında Benfica sahasında Rangers'i konuk edecek. İki takımda sezona iyi başladı. Rangers, son puan kaybını 9 hafta önce Hibernian karşısında yaşadı. Sonrasında çıktıları 9 maçı kazandılar, bunun yanında son 6 maçlarında kalelerinde gol dahi görmediler. Ev sahibi Benfica ise Şampiyonlar Ligi elemesinde PAOK'a mağlup olduktan sonra maç kaybetmedi. Hatta bütün maçlarını kazandılar. Haftanın en karmaşık maçı olabilir. Büyük mücadeleye sahne olacağı kesin. Son 5 maçında 15 gol bulan Benfica'nın karşısında son 10 maçında kalesinde sadece 4 gol gören Rangers. İskoçların performansının devam etmesini bekliyorum. Gol barajı aşılmaz.UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Real Sociedad sahasında AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Sociedad grupta Rijeka'yı mağlup ettikten sonra sahasında Napoli'ye kaybetti. Alkmaar ise grubun sürpriz takımı. Deplasmanda Napoli'yi mağlup ettiler, sonrasında da Rijeka'yı 4-1 ile geçerek zirveye kuruldular. Sociedad için yaşanacak bir kayıp büyük yara olabilir. Alkmaar formda olsa da Sociedad evinde kazanarak yarışa dahil olur. Bunun yanında 2.5 üstü de banko kuponlarda yerini alabilir.