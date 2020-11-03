Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı salı günkü maçlarla başlayacak. Sporx iddaa ekibi, günün karşılaşmalarından size kazandıracak olanları seçti ve tahminlerini açıkladı. İşte günün bankoları...



R. MADRİD - INTER



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Real Madrid sahasında İnter ile karşı karşıya gelecek. Grupta kuralar çekildiğinde herkes tarafından ağır favori olarak gösterilen Real Madrid, ilk 2 maç için büyük sürprizler yaşadı ve sadece 1 puan alabildi. Zidane ve öğrencileri için önünde oynayacağı 2 İnter maçı oldukça kritik hale gelmiş durumda. Eğer bu 2 maçta istedikleri sonuçları alamazlarsa büyük sıkıntı yaşayabilirler. Aslında benzer durum için İtalyanlar için de mutlak geçerli diyebiliriz. Onlar adına da Real Madrid maçları büyük önem taşıyor. Ancak takımın yıldızı Romelu Lukaku sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Her şeye rağmen İspanya'da gollü bir karşılaşma bekliyorum. Üst seçimi ideal tercih olacaktır.



MUHTEMEL 11'LER



Real Madrid: Courtois; Mendy, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Valverde; Hazard, Benzema, Asensio



Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Martinez



ATALANTA - LIVERPOOL



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Atalanta sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Grupta ilk 2 maç sonunda, Liverpool beklendiği gibi liderlik koltuğunu ele almış durumda. Açıkçası Danimarka ekibinin bu grupta hiç şansı olduğunu düşünmüyorum. İngilizlerin de liderlik için büyük favori olduğunu düşünürsek, asıl mücadele Ajax ile Atalanta arasında geçecek gibi gözüküyor. Atalanta'nın da Ajax'ın da Liverpool karşısında alacakları ekstra puanlar ciddi ihtiyaçları var. Ben iki takımın da futbol yapısını düşündüğümde bu maçta gollerin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. KG Var ve Üst seçimleri karşılaşma adına net tetrcihler olarak dikkat çekiyor.



MUHTEMEL 11'LER



Atalanta: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, R Williams, Gomez, Robertson; Shaqiri, Henderson, Milner; Salah, Mane, Jota



M. CITY - OLYMPIAKOS



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda M.City sahasında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Grupta ilk 2 maçında 6 puan alan City, oldukça ciddi avantaha sahip diyebiliriz. Zaten büyük favori olarak başladıkları gruba çok iyi devam eden Guardiola ve öğrencileri, bu maçı da kazanarak işi iyice bitirmek istiyorlar. Yunanlılar ise İngiltere'de büyük sürpriz yapmak istiyor. Açıkçası buradan alınabilecek puan Olympiakos'u, Marsilya ve Porto karşısında avantajlı duruma geçirebilir. Elbette City karşılaşma için ağır favori ancak oran pek tatminkar değil. Oran arttırmak adına ben sizlere 2,5 üstü seçimini öneriyorum.



MUHTEMEL 11'LER



Manchester City: Ederson; Cancelo, Garcia, Ake, Zinchenko; Rodri, Gundogan, Silva; Mahrez, Torres, Foden



Olympiakos: Sa; Rafinha, Semedo, Cisse, Vinagre; M'Vila, Bouchalakis; Randjelovic, Valbuena, Masouras; El Arabi



SALZBURG - B.MÜNİH



GÖLGE ADAM: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3'üncü maçında lider Bayern Münih deplasmanda Salzburg'un konuğu olacak. Gruptaki ilk 2 maçında 6 puan alan Bayern Münih, grubun zirvesinde yer alıyor. Salzburg ise iki maç sonunda 1 puanla grupta son sırada yer aldı. Ev sahibi ekip, ligde oynadığı 6 maçta aldığı 6 galibiyetle lider durumda. Bayern Münih'te liginde 6 maçta aldığı 5 galibiyetle zirvede yer alıyor. Bu maç öncesinde Alman ekibinde Davies sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Süle de koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle görev alamayacak. Salzburg'da da golcü isim Daka'nın durumu belirsiz. Bayern, rahat kazanarak liderliğini sürdürür.



MUHTEMEL 11'LER



Salzburg: Stankovic- Kristensen, Ramalho, Oguene, Ulmer, Junuzovic, Camara, Mwepu, Berisha, Szoboszlai, Koita



Bayern Münih: Neuer- Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski



LOKOMOTIV - A. MADRİD



GÖLGE ADAM: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3'üncü maçında Atletico Madrid deplasmanda Lokomotiv Moskova'nın konuğu olacak. Moskova ekibi, oynadığı son 4 resmi maçında galibiyet elde edemedi ve sadece 1 puan alabildiler. Atletico Madrid ise Salzburg galibiyetinin ardından ligde deplasmanda Osasuna'yı mağlup etti. Atletico geçtiğimiz senelere göre hücumda daha etkin bir görüntü çiziyor. Burada da Felix ve Suarez'in yakaladığı uyumun büyük etkisi var. Ev sahibi ekipte bu maç öncesinde Lysov'un sakatlığı bulunuyor. Atletico'da da Carrasco, Vrsaljko ve Diego Costa sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecekler. Bu isimler zaten son zamanlarda forma giymiyordu. Bu maçta etkileyeceğini düşünmüyorum. Atletico kazanarak 2'nci sıradaki yerini sağlamlaştırır.



MUHTEMEL 11'LER



Lokomotiv Moskova: Guilherme- Zhivoglyadov, Corluka, Cerqueira, Rybus, Ignatjev, Kulikov, Krychowiak, Smolov, Miranchuk, Luis Suarez



Atletico Madrid: Oblak- Trippier, Savic, Gimenez, Lodi, Correa, Llorente, Torreira, Koke, Suarez, Felix



MIDTJYLLAND - AJAX



GÖLGE ADAM: Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Midtjylland sahasında Ajax'ı konuk edecek. Grupta ev sahibi ekip, puansız olarak son sırada yer alıyor. Ajax ise 2 maçta aldığı 1 puanla 3'üncü sırada yer aldı. İki takım içinde grubun en kritik karşılaşması. Puan kaybeden taraf, son 3 maç öncesinde bir üst tur umutlarını kaybedebilir. Özellikle Ajax'ın bu deplasmanda yaşayacağı bir puan kaybına tahammülü yok. Ancak bu maç öncesinde konuk ekipte 11 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Takımın önemli isimleri Onana, Stekelenburg, Tadic, Klaassen ve Labyad bu deplasmana götürülmedi. Bunun yanında Hollanda ekibinde ise Kudus'ün de sakatlığı gerekçesiyle forma giymesi beklenmiyor. Konuk ekip, ligde hafta sonunda sahasında Fortuna Sittard'ı 5-2 ile geçti. Midtjylland ise Nordsjaelland deplasmanından 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu maç öncesinde ev sahibi ekipte ise eksik isim bulunmuyor. Bu kadar eksikten sonra taraf bahsi yerine gole yönelmek daha doğru. İki takımda fileleri havalandırır.



MUHTEMEL 11'LER:



Midtjylland: Hansen- Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho, Onyeka, Cajuste, Dreyer, Sisto, Mabil, Kaba



Ajax: Scherpen- Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Ekkelenmap, Blind, Promes, Neres, Antony, Huntelaar



