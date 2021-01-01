Udoka: "Tatum, Durant ile Tokyo'da çalışmanın faydasını gördü!"

Boston Celtics koçu Ime Udoka, takımın yıldızı Jayson Tatum'ın Tokyo Olimpiyatları sırasında Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant ile antrenman yapmasının "faydasını gördüğünü" belirtti.



Udoka kısa süre önce SiriusXM NBA Radio'ya, Tatum'ın Durant ile beraber çalışmanın ve Nets yıldızını çalışırken izlemenin yararını gördüğünü açıkladı:



"Jayson, Kevin'in bazı çalışmalarını izliyordu ve bu onun için büyük bir avantaj. Kevin her gün antrenmanlarda dur durak bilmeden çalışıyor. Takım antrenmanlarından sonra kendine özgü ayrı bir rutini var. Sanırım daha önce onunla oynamamış oyuncular, iş ahlakına hayran kalmışlardı.



Antrenmanlardan sonra bir teke tek rutini var ve bunun üzerine maç hızından da hızlı bir şekilde çalışıyor. Bana kalırsa gençlerin böyle bir adamı izleme ve iş ahlakına şahit olma şansı bulabilmeleri, paha biçilemez bir durum."



