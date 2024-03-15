Houston Rockets başantrenörü Ime Udoka, takımın yıldızı olan milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün tam potansiyeline ulaşmaya "henüz yakın bile olmadığını" söyledi.



Udoka, genç pivotun geliştiği alanlara vurgu yaparak, Alperen'in gelecek vaat eden gidişatı hakkında konuştu ve bu sezonki etkileyici performansına şu sözlerle değindi:



"Gerçek anlamda yetenekli bir oyuncu. Maç kasetlerinde veya rakipleriyle karşı karşıya geldiğinde hepimizin gördüğü gibi. Rekabetçilik ve belli eşleşmelere karşı oynama biçimi konusunda oldukça mesafe kat etti. Ona verdiğimiz bazı savunma temelli görevlerin üstesinden gelme şekline bakınca, o tarafta da kendini geliştirdiğini düşünüyorum.



Tavanını konuşursak, henüz o noktaya yakın bile değil ve gidecek çok yolu var fakat harika bir yıl geçirdi. Yani geleceği parlak. Onu ciddi anlamda zorladığımız her konunun üzerine giderek, belli alanlarda kendini geliştirdi.



Bir sonraki adımı şutu ve bazı istikrar konuları olacak, ama bu sene yakaladığı başarıyla, takımların ona karşı nasıl oynadığını da görmüş oldu ve bunu önümüzdeki sezona da taşıyabilme konusunda tecrübe kazandı."



21 yaşındaki Alperen'in sezonu, 10 Mart'ta Sacramento'ya karşı oynadığı karşılaşmada ayak bileğinden geçirdiği sakatlıkla sona ermişti.



Sakatlanmadan önce kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Alperen, 63 maçta 21.1 sayı, 9.3 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları yakaladı.





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