Udinese-Torino maçında eşitlik bozulmadı

İtalya Serie A'nın 18. hafta maçında Udinese, sahasında Torino ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Udinese-Torino maçında eşitlik bozulmadı
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29 Aralık 2024 16:25
Son güncelleme 29 Aralık 2024 16:36
İtalya Serie A'nın 18. hafta karşılaşmasında Udinese, Torino'yu konuk etti. Bluenergy Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 berabere bitti.

Udinese'nin gollerini 41'de Souleymane Toure ile 49'da Lorenzo Lucca kaydetti. Torino'nun gollerini ise 53'te Che Adams ve 64. dakikada Samuele Ricci attı.

Torino'da Emirhan İlkhan, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Udinese, bu sonucun ardından puanını 24'e yükseldi. Torino ise puanını 20 yaptı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Udinese, Hellas Verona'ya konuk olacak. Torino, Parma'yı ağırlayacak.
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