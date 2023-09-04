Üç yıl sonra Gedson Fernandes!

Sivasspor'a karşı 15 ikili mücadele ve 10 sahipsiz top kazanan Gedson Fernandes, 2020'deki Gençlerbirliği maçında benzer istatistiği tutturan Josef de Souza'dan sonra ilk Beşiktaşlı oldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Üç yıl sonra Gedson Fernandes!
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04 Eylül 2023 11:53
Son güncelleme 04 Eylül 2023 11:54
Gedson Fernandes, Sivasspor orta sahasına öyle bir üstünlük kurdu ki istatistikler Beşiktaş adına üç sene sonra bir ilkin yaşandığını gösterdi.

JOSEF'TEN SONRA İLK

Sivas'a karşı 15 ikili mücadele ve 10 sahipsiz top kazanan Gedson Fernandes, 2020 yılındaki Gençlerbirliği sınavında benzer istatistiği tutturan Josef de Souza'dan sonra ilk Beşiktaşlı oldu.



GEDSON NE YAPTI?

Süre: 90 dk
Şut: 0/1
Orta: 1/3
Şut pası: 1
Topla buluşma: 66
İkili mücadele: 15/20
Sahipsiz top kazanma: 10
Çalım: 4
Top kapma: 4  

 
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