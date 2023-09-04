Gedson Fernandes, Sivasspor orta sahasına öyle bir üstünlük kurdu ki istatistikler Beşiktaş adına üç sene sonra bir ilkin yaşandığını gösterdi.
JOSEF'TEN SONRA İLK
Sivas'a karşı 15 ikili mücadele ve 10 sahipsiz top kazanan Gedson Fernandes, 2020 yılındaki Gençlerbirliği sınavında benzer istatistiği tutturan Josef de Souza'dan sonra ilk Beşiktaşlı oldu.
GEDSON NE YAPTI?
Süre: 90 dk
Şut: 0/1
Orta: 1/3
Şut pası: 1
Topla buluşma: 66
İkili mücadele: 15/20
Sahipsiz top kazanma: 10
Çalım: 4
Top kapma: 4
JOSEF'TEN SONRA İLK
Sivas'a karşı 15 ikili mücadele ve 10 sahipsiz top kazanan Gedson Fernandes, 2020 yılındaki Gençlerbirliği sınavında benzer istatistiği tutturan Josef de Souza'dan sonra ilk Beşiktaşlı oldu.
GEDSON NE YAPTI?
Süre: 90 dk
Şut: 0/1
Orta: 1/3
Şut pası: 1
Topla buluşma: 66
İkili mücadele: 15/20
Sahipsiz top kazanma: 10
Çalım: 4
Top kapma: 4