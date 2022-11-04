Üç takımla tarihte ilki yaşıyoruz

Ülkemizi bu sezon Avrupa kupalarında temsil eden takımlarımızın üçü gruplarından çıkarak tarihe geçti.



UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, grubunu lider tamamlayarak son 16'ya yükselirken Başakşehir ve Sivasspor da UEFA Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamladı ve adlarını son 16'ya direkt yazdırmayı başardı.



Bu sonuçlarla birlikte de ülkemiz tarihinde bir ilki yaşadı ve üç takımımız da gruplarından tur atlayarak çıkmayı başardı.



Avrupa'daki temsilcilerimizden Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu üçüncü tamamlayarak Konferans Ligi play-off'larına adını yazdırdı.



