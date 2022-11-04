Üç takımla tarihte ilki yaşıyoruz

Avrupa'da ülkemizi bu sezon temsil eden 3 ekibimiz, aynı anda bir üst tura kalarak tarihte bir ilki yaşattı.

Abone Ol
Üç takımla tarihte ilki yaşıyoruz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2022 01:34
Ülkemizi bu sezon Avrupa kupalarında temsil eden takımlarımızın üçü gruplarından çıkarak tarihe geçti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, grubunu lider tamamlayarak son 16'ya yükselirken Başakşehir ve Sivasspor da UEFA Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamladı ve adlarını son 16'ya direkt yazdırmayı başardı.

Bu sonuçlarla birlikte de ülkemiz tarihinde bir ilki yaşadı ve üç takımımız da gruplarından tur atlayarak çıkmayı başardı.

Avrupa'daki temsilcilerimizden Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu üçüncü tamamlayarak Konferans Ligi play-off'larına adını yazdırdı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ