Üç kırmızılı maçta gülen Atletico Madrid

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Osasuna'ya konuk oldu.



El Sadar Stadı'nda oynanan ve 3 kırmızı kartın çıktığı maçı Atletico Madrid 2-0 kazanarak üç puanı aldı.



İlk yarıyı 20. dakikada Griezmann'ın attığı golle Atletico Madrid ilk yarıyı önde kapattı. 78. dakikada Arrasate'nin kırmızı kartı Osasuna'yı 10 kişi bırakırken 81. dakikada Rodrigo Riquelme ile fark ikiye çıktı. 85'te ise Avila ve Morata'nın kırmızı kart görmeleriyle karşılaşmayı Osasuna 9, Atletico ise 10 kişiyle tamamladı.



Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonucun ardından Atletico Madrid 13 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Osasuna ise 7 puanda kaldı ve galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.



Bir sonraki hafta Atletico Madrid Cadiz'i ağırlarken Osasuna ise Alaves'i konuk edecek.



