Öte yandan Beşiktaş Kulübü de konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. İşte Beşiktaş'ın açıklaması...



"Konyaspor-Beşiktaş U-21 Süper Lig müsabakasından sonra saha içinde futbolcularımıza yönelik saldırıyı kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz.



Görüntülerden de anlaşıldığı üzere, gencecik çocuklarımızın üzerine saldıran; taraftarı, sporcusu, teknik çalışanı ve/veya yöneticisinin hangi hırs, hangi nefret duygusuyla bu saldırıyı gerçekleştirdiği tüm kamuoyu için anlaşılamaz bir durumdur.



Böyle feci bir olayı Konya halkının ve Konyaspor camiasının da kabul etmesinin mümkün olmadığına inanıyoruz.



Altyapı takımlarının futbolumuzun geleceği olduğu ve altyapılarda her şeyden önce iyi insan olmak ve centilmenlik ruhunun öğretilmesi gerektiği gerçeğinden hareketle, Konya'da yaşanan bu saldırı maalesef ki aynı zamanda Türk futbolunun geleceğine yönelik bir saldırıdır.



Sporun ruhuna aykırı bu saldırıda darp edilen sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.



Kulübümüz, suç duyurusu ve takibinde hukuki her türlü girişimde bulunarak sorumluların cezalandırılması için konunun takipçisi olacaktır."



''PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ, DAVACI OLACAĞIZ''



KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA: "NEDENİ YASİN SÜLÜN"

Konyaspor ile Beşiktaş'ın U21 takımlarının oynadığı maçın bitiminde kavga çıktı.Ev sahibi Konyaspor'un futbolcuları, teknik heyeti ve sahaya giren taraftarlar, Beşiktaş U21 Takımı'nın futbolcularına saldırıda bulundu.Sahaya giren polisler, kavgayı sonlandırmaya çalıştı. Bu sırada dışarıda bulunan taraftarlardan bazılarının "Parçala" diye bağırması dikkat çekti.3-2 kaybettikleri maçın ardından saldırıya uğrayan Beşiktaş U21 Takımı'nın teknik direktörü Yasin Sülün olayla ilgili olarak "Bizi üzen konu, bir tatsızlık çıkıyor sahanın içerisine siviller giriyor, oyuncularıma yumruk atıyor. Bana teslim edilen çocuklar darp ediliyor. Darp olduğu için biz de şikayetimizi yapacağız. Biz iki seneden bu yana Konya'da gergin maçlar oynuyoruz. Geçen sezon da aynı kişi ile (Konyaspor) bir tartışmamız oldu, bu tartışma olabilir ama benim oyuncuma yumruk atmaya kimsenin hakkı yok. Görüntüyü çeken benim oyuncumun annesi, bu çok acı bir olay. Oyuncum bana, "Şu arkadaş vurdu dedi" ama bir baktım Konyaspor'un idari menajeri. Maçtan sonra kavganın içerisine bir idareci girip benim oyuncuma yumruk atıyorsa ben de ondan davacı olurum.Saldırıya uğrayan Beşiktaş U21 futbolcusu Yusuf Can "Bizim hocalarımız kavgayı ayırmak isterken, Konya'nın yöneticisi geldi bana yumruk attı, yakışmadı. Yöneticilerin işin içerisine girmemesi gerekirdi" dedi.Konya'da saldırıya uğrayan bir diğer Beşiktaş U21 futbolcusu Hazar Torunoğulları ise "Konya'nın hocası bana yumruk attı, böyle bir şey beklemiyordum. Çok üzüntülüyüm, böyle bir şey keşke olmasaydı" açıklamasını yaptı.Konyaspor Kulübü, yaşananların ardından bir açıklama yaptı ve olayın alevlenmesine neden olan ismin Yasin Sülün'ün olduğunu belirtti. İşte Konyaspor'un açıklaması..."Bilindiği üzere Beşiktaş Kulübü UEFA Avrupa Liginde geçtiğimiz Perşembe gecesi Malmö ile oynadığı karşılaşmanın ardından direkt olarak Konya'ya gelmiş ve burada hazırlıklarına devam etmiştir. Bu süre zarfında Atiker Konyaspor Kulübü olarak kendilerine tesislerimizi açarak her türlü ihtiyaçlarının karşılanması noktasında azami derece hassasiyet gözetilmiştir.Ancak bugün U21 takımımız ile Beşiktaş U21 takımı arasında oynanan karşılaşmanın sonunda istenmeyen ve kesinlikle tasvip etmediğimiz olaylar yaşanmıştır. Çeşitli kaynaklardan yaptığımız araştırma ve değerlendirmeler sonucunda, olayların başlangıcının müsabakanın 76. dakikasında oyundan atılan Beşiktaş U21 Teknik Sorumlusu Yasin Sülün'ün hakeme, güvenlik görevlilerine ve seyircilere yaptığı tahrik dolu hareketler olduğu anlaşılmıştır.Olayların nereden, nasıl çıktığına, kimin tahrik ettiğine bakmaksızın, sonuçlarının kabul edilemez olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu doğrultuda camiamızın misyonuna ve sportmenliğe yakışmayan davranış, tutum ve hareketlere kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Olaylara karışan teknik adam, sporcu ve idari sorumlularla ilgili her türlü disiplin soruşturmasını en ince detaylarına kadar yapacağız. Sonuç itibariyle ortaya çıkan nahoş durumun müsebbiplerine gereken en ağır yaptırımları herhangi bir hafifletme gerekçesine prim vermeden uygulayacağız.Bu bağlamda Beşiktaş U21 takımı futbolcularına, görüntülerde net bir şekilde görüldüğü üzere baygınlık geçirip yere düşen ve yerdeyken darbe alan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, galip tamamladığımız bir müsabakanın ardından özellikle olayları başlatan taraf olarak lanse edilmemizi de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.Bununla birlikte olayların bu noktaya gelmesinde birinci derecede sorumluluğu bulunan Teknik Sorumlu Yasin Sülün hakkında alınacak kararı ve Beşiktaş Kulübünün göstereceği hassasiyeti yakından takip edeceğimizi de özellikle belirtmek isteriz.U21 takımımızla ilgili her türlü seçenek ve alternatif gündemimizde objektif bir biçimde değerlendirilecektir ve bu tür vakaların yeniden yaşanmaması adına kulübümüz olayı geçiştirmeden üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir."

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, 21 Yaş Altı Ligi'nde oynanan ve Konyaspor'un 3-2 kazandığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle davacı olacaklarını söyledi.





AA muhabirine açıklamalarda bulunan Albayrak, "Çekişmeli ve sert bir maç olmuş, olabilir. Maçın ardından Konyaspor'un antrenörü Haldun Üstel ve menajer Taner Ay direkt oyuncularımıza yumruk atarak vuruyor. Çocuklardan birinin dudağı patlamış, diğerinin burnu kanamış. Bu kabul edilemez. Beşiktaş Kulübü olarak bu işin peşini bırakmayacağız ve davacı olacağız." diye konuştu.





Beşiktaşlı futbolcular Yusuf Can Abay ve Hazar Torunoğulları'nın rapor alacaklarını ve hukuki süreci başlatacaklarını belirten Metin Albayrak, "Böyle bir şeyi eğitimci olarak altyapının başındaki insanların yapıyor olması kabul edilemez. Güvenlik zaafiyeti de var. Görüntüler mevcut, taraftarlar da galeyana geliyor. Böyle insanların hiçbir yerde çalışmaması lazım. Federasyon bu işe karışanların lisansını iptal etmeli." değerlendirmesinde bulundu.



