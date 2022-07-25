U18 Milli Takım, galibiyetle başladı

2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, Çekya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Haber; AA
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U18 Milli Takım, galibiyetle başladı
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25 Temmuz 2022 21:00
18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Slovakya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ndeki (EYOF 2022) ilk maçında Çekya'yı 3-2 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rates Arena'da oynanan B Grubu karşılaşmasında rakibini 25-21, 17-25, 25-22, 16-25 ve 15-11'lik setlerle 3-2 yenen milli takım, ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Milliler, ikinci maçında yarın TSİ 15.00'te Polonya ile karşılaşacak.

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