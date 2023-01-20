U17 Milli Takım, Yunanistan'a kaybetti

17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nin birinci ayağında Türkiye, üçüncü maçında Yunanistan'a 3-1 yenildi.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen organizasyonda milliler, B Grubu'nda Yunanistan ile karşılaştı.
Müsabakayı 32-30, 22-25, 18-25 ve 23-25'lik setlerle 3-1 kaybeden Türkiye, böylece ikinci mağlubiyetini aldı.
Milli takım, 5-7'ncilik klasman maçı oynayacak.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen organizasyonda milliler, B Grubu'nda Yunanistan ile karşılaştı.
Müsabakayı 32-30, 22-25, 18-25 ve 23-25'lik setlerle 3-1 kaybeden Türkiye, böylece ikinci mağlubiyetini aldı.
Milli takım, 5-7'ncilik klasman maçı oynayacak.
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