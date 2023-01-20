U17 Milli Takım, Yunanistan'a kaybetti

Türkiye, 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Yunanistan'a 3-1 mağlup oldu.

Haber; AA
Abone Ol
U17 Milli Takım, Yunanistan'a kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2023 20:10
17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nin birinci ayağında Türkiye, üçüncü maçında Yunanistan'a 3-1 yenildi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen organizasyonda milliler, B Grubu'nda Yunanistan ile karşılaştı.

Müsabakayı 32-30, 22-25, 18-25 ve 23-25'lik setlerle 3-1 kaybeden Türkiye, böylece ikinci mağlubiyetini aldı.

Milli takım, 5-7'ncilik klasman maçı oynayacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ