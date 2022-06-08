U17 Gelişim Ligi'nde şampiyon Beşiktaş

Türkiye Elit U17 Gelişim Ligi finalinde Beşiktaş ile Altınordu karşı karşıya geldi.
Antalya'da oynanan müsabakayı Beşiktaş, 3-0'lık skorla kazandı ve sezonu şampiyon tamamladı.
Siyah-beyazlılara karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 25 ve 32. dakikalarda Semih Kılıçsoy ile 90. dakikada Muhammed Eren kaydetti.
Antalya'da oynanan müsabakayı Beşiktaş, 3-0'lık skorla kazandı ve sezonu şampiyon tamamladı.
Siyah-beyazlılara karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 25 ve 32. dakikalarda Semih Kılıçsoy ile 90. dakikada Muhammed Eren kaydetti.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ