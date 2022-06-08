U17 Gelişim Ligi'nde şampiyon Beşiktaş

Türkiye Elit U17 Gelişim Ligi finalinde Beşiktaş, Altınordu'yu 3-0'lık skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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U17 Gelişim Ligi'nde şampiyon Beşiktaş
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08 Haziran 2022 22:53
Türkiye Elit U17 Gelişim Ligi finalinde Beşiktaş ile Altınordu karşı karşıya geldi.

Antalya'da oynanan müsabakayı Beşiktaş, 3-0'lık skorla kazandı ve sezonu şampiyon tamamladı.

Siyah-beyazlılara karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 25 ve 32. dakikalarda Semih Kılıçsoy ile 90. dakikada Muhammed Eren kaydetti.

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