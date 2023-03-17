U.S. Gilloise evinde çeyrek finali kaptı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union Saint Gilloise, 3-3'ün rövanşında evinde Union Berlin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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U.S. Gilloise evinde çeyrek finali kaptı
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17 Mart 2023 00:54
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Karel Geraerts'in ekibi Union Saint Gilloise ile Urs Fischer'in yönetimindeki Union Berlin karşı karşıya geldi.

Lotto Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi U.S. Gilloise 3-0 kazanırken goller; 18. dakikada Teddy Teuma, 63. dakikada Jean Amani ve 90+4'te Loic Lapoussin'den geldi. Union Berlin'de Janik Haberer 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte U.S. Gilloise, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen taraf oldu. Son 16 turunun ilk maçında iki takım 3-3 berabere kalmıştı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri, 17 Mart Cuma günü belli olacak.

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