TYF Yelken Ligi İzmir'de başlıyor

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi Funboard Slalom 1. ayak mücadelesi İzmir'de başlayacak.
Alaçatı'daki Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü ev sahipliğindeki organizasyonda mücadeleler 3 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek. Bugün kayıtların yapılacağı yarışlar, 5 Kasım Pazar günü tamamlanacak.
Alaçatı'da Funboard Slalom 1. ayak mücadelesinin yanı sıra "Open Wingfoil Türkiye Şampiyonası" da yapılacak.
Alaçatı'daki Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü ev sahipliğindeki organizasyonda mücadeleler 3 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek. Bugün kayıtların yapılacağı yarışlar, 5 Kasım Pazar günü tamamlanacak.
Alaçatı'da Funboard Slalom 1. ayak mücadelesinin yanı sıra "Open Wingfoil Türkiye Şampiyonası" da yapılacak.