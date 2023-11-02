TYF Yelken Ligi İzmir'de başlıyor

TYF Yelken Ligi Funboard Slalom 1. ayak mücadelesi İzmir'de başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TYF Yelken Ligi İzmir'de başlıyor
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02 Kasım 2023 13:58
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi Funboard Slalom 1. ayak mücadelesi İzmir'de başlayacak.

Alaçatı'daki Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü ev sahipliğindeki organizasyonda mücadeleler 3 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek. Bugün kayıtların yapılacağı yarışlar, 5 Kasım Pazar günü tamamlanacak.

Alaçatı'da Funboard Slalom 1. ayak mücadelesinin yanı sıra "Open Wingfoil Türkiye Şampiyonası" da yapılacak.

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