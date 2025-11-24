24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Ty Jerome, baldır sakatlığı nedeniyle 6-9 hafta daha yok

Memphis Grizzlies, guard Ty Jerome'un yüksek dereceli sağ baldır zorlanması nedeniyle altı ila dokuz hafta daha forma giyemeyeceğini açıkladı.

calendar 24 Kasım 2025 12:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Ty Jerome, baldır sakatlığı nedeniyle 6-9 hafta daha yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Memphis Grizzlies, guard Ty Jerome'un yüksek dereceli sağ baldır zorlanması nedeniyle altı ila dokuz hafta daha forma giyemeyeceğini açıkladı.

Grizzlies, Jerome'un sakatlıktan iyi şekilde toparlandığını bildirdi.

Jerome, sakatlığı hazırlık döneminde yaşadığı için bu sezon Memphis formasıyla henüz bir normal sezon maçında yer alamadı.

Grizzlies, tecrübeli kombo guardı yaz döneminde üç yıl, 27.6 milyon dolarlık bir kontratla kadrosuna katmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.