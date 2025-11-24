Memphis Grizzlies, guard Ty Jerome'un yüksek dereceli sağ baldır zorlanması nedeniyle altı ila dokuz hafta daha forma giyemeyeceğini açıkladı.



Grizzlies, Jerome'un sakatlıktan iyi şekilde toparlandığını bildirdi.



Jerome, sakatlığı hazırlık döneminde yaşadığı için bu sezon Memphis formasıyla henüz bir normal sezon maçında yer alamadı.



Grizzlies, tecrübeli kombo guardı yaz döneminde üç yıl, 27.6 milyon dolarlık bir kontratla kadrosuna katmıştı.



